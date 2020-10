Pernambucanas oferece aos clientes o serviço ‘Clique e Retire’

A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, traz mais uma facilidade para a jornada de compra dos seus consumidores. A partir de hoje, todas as 391 lojas da marca passam a oferecer o serviço Clique e Retire, que permite que o cliente retire na loja, sem frete, todas as compras feitas de forma online. Esse é mais um investimento da companhia que vai na direção da Omnicanalidade, reforçando o conceito Fígital – que une o melhor dos universos físico e digital para aprimorar a experiência dentro e fora da loja física.

Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas

“Temos um relacionamento muito próximo de nossos clientes, o que nos permite conhecer suas necessidades e preferências. Com base nisso, buscamos renovar constantemente a experiência de compra, trazendo mais facilidades que contribuam com o dia a dia de cada um deles. O Clique e Retire é um exemplo disso e reforça ainda mais a nossa crença na integração do canal físico com o digital”, conta Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.

Clique e Retire

O Clique e Retire alia a conveniência da compra digital com a praticidade da entrega presencial na loja de escolha do cliente. Com mais essa facilidade, a marca responde a uma demanda de seus consumidores que querem comprar online, mas não estão em casa durante o dia para receber suas entregas. A modalidade também possibilita que os compradores tenham contato com o produto, pois, ao buscarem podem experimentá-lo na loja e, se caso for, fazer a troca imediata, além de permitir a escolha de itens complementares.

Entre as vantagens do novo serviço estão as diferentes modalidades de compra oferecidas pela Pernambucanas, todas com a possibilidade de retirar os produtos da marca na loja. Por exemplo, na loja, o cliente consegue efetivar a compra ali mesmo e pode optar pelo clique e retire por meio dos totens de autoatendimento (CRP’s), que permitem adquirir os produtos por meio das prateleiras infinitas e através da venda assistida pelo tablet, junto aos vendedores, escolhendo em que unidade quer retirar. Além disso, o consumidor também poderá ter acesso a esse serviço em suas compras pelo site e aplicativo.

Pernambucanas

Há 112 anos, a Pernambucanas evolui junto com a família brasileira. Referência no varejo nacional, a companhia tem como marca registrada o pioneirismo e a contribuição para o progresso de diversas cidades do país. Conta com um time de estilistas que identificam as principais tendências mundiais da moda e oferece uma ampla variedade de produtos em moda, beleza, lar, eletroportáteis, telefonia e informática. Está presente em mais de 270 cidades, em dez estados e no Distrito Federal, com mais de 390 lojas e cerca de 12 mil colaboradores. Além do varejo, a companhia tem a sua fintech, a Pefisa, braço financeiro do grupo, responsável pelo desenvolvimento e gestão dos produtos como a Conta Digital Pernambucanas, Carteira Digital, cartões, empréstimo pessoal e seguros. Sempre se reinventando e acompanhando às necessidades de seus clientes, a Pernambucanas oferece uma inovadora plataforma digital de relacionamento em varejo e produtos financeiros, com aplicativos, compra online, tablet (concessão de crédito 100% digital em 7 minutos), emissão instantânea de cartão com chip, atendimento digital e Wi-Fi grátis em todas as lojas.

