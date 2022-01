McDonald´s inaugura segundo restaurante na Zona Sul de São José dos Campos

Iniciativa gera 40 empregos para jovens da região. A nova unidade também contará com o McCafé, o primeiro da cidade

A partir desta quarta-feira (26), a região sul de São José dos Campos ganha mais um restaurante McDonald´s. Localizado no Shopping Jardim Oriente, na rua Andorra, nº 500, bairro Jardim América, a unidade irá funcionar todos os dias, das 11h às 22h para atendimento presencial, respeitando todos os protocolos de segurança e higienização.

McDonald´s

Com uma área total de 129,3 m², cerca de 40 empregos diretos foram gerados com a operação do novo restaurante, sendo a maioria deles a primeira oportunidade de trabalho para jovens da região. Em São José dos Campos, os restaurantes da rede geram 900 empregos diretos e são oportunidades de desenvolvimento para quem entra no mercado de trabalho. Atualmente a rede gera em média 20 contratações por mês somente na cidade.

McCafé

Entre os diferenciais, a nova unidade traz o primeiro McCafé da cidade, que tem no cardápio, além do café tipo gourmet, produzido com grãos 100% do tipo arábico, as bebidas compostas a partir do produto, como cappuccinos, café gelados e frappés.

McProtegidos

A operação do restaurante conta com o programa McProtegidos, iniciativa da rede aplicada por todo o Brasil, cujo objetivo é conscientizar sobre a importância de respeitar o distanciamento social, além de reforçar as medidas de higiene, visando um ambiente ainda mais seguro no período da pandemia. A unidade conta com placas de acrílico nos balcões, dispensers de álcool em gel pelo salão, distanciamento nas mesas, adesivos de orientação nas filas, além do uso de equipamentos de segurança pelos funcionários, como máscaras, viseiras e luvas.

Portas Abertas Online

Para quem deseja visitar a cozinha do McDonald’s sem sair de casa, o Méqui lançou a primeira edição do Portas Abertas Online, famoso programa da rede que convida os clientes a visitarem as cozinhas dos restaurantes e conhecerem todos os procedimentos de Qualidade, Segurança, Limpeza e Sustentabilidade da companhia. A iniciativa é um desdobramento do Portas Abertas presencial, que já recebeu mais de 10 milhões de pessoas nas cozinhas brasileiras, e em sua versão online mostra o que mudou com a pandemia e explica a importância de seguir as orientações de distanciamento e higienização, tudo com foco no bem-estar dos funcionários, clientes e parceiros.

A visita online está disponível no site.

Horário de funcionamento: atendimento presencial todos os dias, das 11h às 22h (Podendo haver alteração de acordo com o decreto municipal de segurança e combate à pandemia da Covid-19).

Endereço: Shopping Jardim Oriente – Rua Andorra, nº 500, Jardim América. São José dos Campos/SP

Arcos Dourados

A Arcos Dourados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.200 restaurantes, entre unidades próprias e de seus subfranqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/12/2020). A empresa também mantém um sólido compromisso com o desenvolvimento das comunidades nas quais está presente e com a geração de primeiro emprego formal para jovens, além de utilizar sua escala para impactar de maneira positiva o meio-ambiente. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site: www.arcosdorados.com