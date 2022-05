COOP Drogaria inaugura unidades em Ribeirão Preto e Sertãozinho

Na sexta-feira (6 de maio), a Coop Drogaria inaugurará duas novas unidades em Sertãozinho e Ribeirão Preto, que chegarão no formato de loja satélite dentro das instalações da rede de Supermercado Savegnago, um dos maiores varejistas dessa região do estado de São Paulo. Em breve, a cidade de Limeira também será contemplada com uma nova unidade da Coop Drogaria.

Sertãozinho

Na cidade de Sertãozinho, a drogaria está localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 1195 – lojas 15 e 16, Bairro Vila Industrial, com funcionamento de segunda a domingo, no horário das 7 às 22 horas.

Ribeirão Preto

Em Ribeirão Preto, que já possui uma unidade da Coop Drogaria, o endereço é Rua Sérgio Achê, 1011 – Box 11, Bairro Planalto Verde, com atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas e, aos domingos e feriados, das 7h30 às 20 horas.

O excelente custo-benefício é um dos grandes diferenciais da drogaria Coop, a qual trabalha com as melhores ofertas para cooperados, condições diferenciadas de pagamento, amplo mix de medicamentos genéricos e anticoncepcionais com preço popular, além de uma equipe de farmacêuticos treinada para prestar o melhor atendimento aos cooperados e clientes.

A drogaria de Sertãozinho terá ainda sala com serviços farmacêuticos, como aplicação de injeção, colocação de brincos, aferição de glicemia e de pressão.

“A motivação para a instalação das duas unidades deu-se pela representatividade das cidades, parceria com o Supermercado Savegnago e fortalecimento da marca Coop nessas localidades”, explica Daniel Ribeiro, gerente regional de Operações.

Coop Drogaria

Essa é a segunda grande negociação da Cooperativa em expansão com empresas supermercadistas. No primeiro semestre de 2020, a parceria firmada com o grupo BIG resultou na implantação de 20 drogarias nas galerias dos supermercados da rede. Com esse negócio, a Coop avançou fronteiras para 12 novas cidades importantes do interior paulista. As três drogarias da Savegnago integram o pacote de nove unidades novas previstas para este ano.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 78 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br

Foto:Mauricio Taboni