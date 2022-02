Para além dos aplicativos: maneiras para trabalhar como motorista

Dirigir profissionalmente pode ser alternativa para quem procura aliar renda e gosto pelo asfalto

Ter um carro e dirigi-lo traz, sem dúvida, uma grande sensação de liberdade. Afinal de contas, poder se locomover para qualquer lugar a qualquer momento é uma conquista em termos de autonomia. Porém essa sensação esconde alguns empecilhos. A verdade é que manter um carro dá bastante trabalho – e custa caro! Fazer as manutenções que ele exige, pagar financiamentos, seguro, impostos, estacionamento, entre outras coisas, pode pesar bastante no orçamento. Não à toa, motoristas têm buscado cada vez mais obter algum retorno financeiro utilizando seus veículos ou até mesmo buscando outras formas de manter um automóvel sem arcar com tantas despesas e burocracias. Por conta disso, muitas pessoas têm optado por se tornar motoristas de aplicativo, entre outras atividades.

A popularização das viagens de carro por aplicativo levou muitos motoristas a aderirem ao serviço para conseguir uma renda extra, e em muitos casos, um trabalho em tempo integral. No entanto, essa não é a única opção para quem procura algum serviço que envolva estar atrás de um volante. Saiba que é possível até mesmo utilizar seu carro para dar carona e descolar algum dinheiro com isso? Alguns aplicativos oferecem a possibilidade de conectar o motorista a pessoas interessadas em aproveitar seu trajeto, seja urbano ou rodoviário, em troca de um valor. A vantagem aqui é poder fazer as corridas em horários que mais se adequem à sua rotina e não ter a obrigação de fazê-las todos os dias.

Outra opção é fazer viagens particulares. Elas até se assemelham ao transporte por aplicativo, porém o motorista se torna indisponível para outros passageiros e atende alguns clientes exclusivamente. Essa modalidade permite fechar um pacote de horários e valores por período, fugindo da aleatoriedade das corridas comuns. Há também a possibilidade de fazer entrega de itens. Alguns aplicativos de delivery dão a opção ao motorista de ser o intermediário entre lojas e clientes, levando produtos como comida, remédios, compras, entre outros. E se você possui um carro grande como um utilitário, há até mesmo a possibilidade de fazer carretos para empresas ou particulares.

Porém não há nada que impeça você de ser um motorista caso não tenha um carro. Na realidade, é justamente essa a tendência que tem sido observada no mercado! Cada vez menos, as pessoas sentem o desejo de possuir um carro, seja devido a desvalorização, entraves burocráticos ou preocupação com manutenção. Como solução para esse problema, surgiu o conceito de veículo por assinatura.

Por meio de um contrato firmado com uma locadora de veículos, o interessado paga mensalidades que lhe dão o direito de usufruir de um carro sem a necessidade de comprá-lo de fato e por um prazo determinado. No caso, o motorista deve ser devidamente habilitado na categoria do veículo desejado. O carro por assinatura permite que o motorista não se preocupe com as burocracias de um carro próprio, com os benefícios de poder dirigir um 0 km, além de outras facilidades. Se você acredita que dirigir é para você, procure pelo serviço que mais lhe agrada e garanta uma melhor vida financeira!

Foto:istock