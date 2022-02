Anywhere office: a nova tendência do mercado de trabalho que possibilita explorar diversos ambientes

Esqueça o home office, pois a ideia agora não é trabalhar de casa, mas de qualquer lugar; saiba mais sobre o anywhere office e se ele funciona para você

Devido à pandemia de Covid-19, o home office se tornou comum no dia a dia das empresas dos mais diversos setores. E tudo indica que o trabalho longe dos escritórios veio para ficar mesmo com o avanço da vacinação. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia (FGV Ibre), feito com 3.383 famílias, revelou que 37,5% dos entrevistados têm interesse em permanecer no regime de home office cinco dias da semana ou mais.

Em meio à popularização do home office, há também uma nova tendência à qual cada vez mais companhias estão aderindo: o anywhere office, ou, em bom português, “trabalho em qualquer lugar”. Em outras palavras, agora já não é mais preciso trabalhar necessariamente em casa, mas em espaços de coworking, cafés, bibliotecas, praia, sítio…

Apesar de não parecer tão diferente do home office, essa modalidade de trabalho traz outros benefícios além daqueles que trabalhar de casa já oferece.

O primeiro deles é que o colaborador não se limita mais a estar no mesmo estado que a empresa. Se uma pessoa que mora e trabalha em Belo Horizonte precisa passar um tempo em São Paulo por uma questão familiar ou por desejo de mudar, por exemplo, ela pode ter um apartamento alugado na capital paulista e seguir trabalhando de lá.

Além disso, ao trabalhar em outros espaços além do próprio lar, é possível adaptar sua rotina para não precisar interromper seu trabalho por causa do barulho de obras ou da agitação das crianças em casa. Veja: se você sabe que seu vizinho sempre começa a fazer barulhos por causa de um conserto no horário da tarde, você pode trabalhar em casa de manhã e ir para um café após o almoço.

Essa flexibilidade também te permite viver experiências que podem até mesmo proporcionar novas oportunidades de networking. Por exemplo, quem trabalha no litoral conhece pessoas e um estilo de vida diferente do que encontraria vivendo em uma grande metrópole, e de quebra pode ter hobbies diferentes nos momentos de lazer.

Mas é claro que nem tudo são flores. Apesar de todos os benefícios, há alguns desafios a serem enfrentados nessa nova realidade do mercado de trabalho. Para começo de conversa, o local de trabalho escolhido precisa ter uma boa conexão com a internet, e a companhia precisa fornecer os equipamentos necessários, para que o colaborador consiga trabalhar sem perder a eficiência.

Os gestores também necessitam se adaptar a esse modelo, tendo em mente que dá para a sua equipe ser produtiva, sem que eles fiquem cobrando o tempo todo ou aumentando as demandas, para não parecer que não estão trabalhando.

Quem decidir se candidatar para vagas anywhere office em outros estados deve lembrar que a concorrência talvez seja maior e que a remuneração do local pode ser diferente da média de onde você mora.

Assim como no momento em que o home office se popularizou, o anywhere office também não serve para todos os empregos e áreas. Há, inclusive, profissionais que não conseguem se adaptar a esse sistema por várias questões. O ideal, tanto para a empresa, quanto para o colaborador, é entender qual o perfil de cada um e flexibilizar uma forma de trabalho que funcione para todo mundo, seja ela 100% remota, presencial ou híbrida. Esse é o verdadeiro futuro do mercado de trabalho.