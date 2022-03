Parque Tecnológico lança Agropolo Vale

Evento acontece dia 23/03 e contará com a realização da 1ª Feira da Gastronomia Artesanal

Nesta quarta-feira, 23 de março de 2022, a partir das 14h, o Parque Tecnológico São José dos Campos lançará o Agropolo Vale, uma iniciativa que tem a contribuição de todos os atores do setor agropecuário do Vale do Paraíba paulista. O objetivo é intensificar a transformação do agronegócio, por meio da incorporação de tecnologias aos sistemas produtivos e de consumo para o crescimento do agronegócio, com sustentabilidade econômica, social e ambiental, sempre gerando valor ao setor.

Parque Tecnológico São José dos Campos

O Parque Tecnológico será responsável pela coordenação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Agronegócio, em parceria com a Universidade de Taubaté e o Sebrae, e do Arranjo Produtivo Local do Agronegócio, um cluster de empresas de tecnologia com soluções para o agronegócio, desenvolvido em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo, Sebrae, Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de São José dos Campos e instituições de ensino e pesquisa como Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) e Faesp (Federação das Associações Rurais do Estado de São Paulo), entre outros.



Agropolo Vale

“O nosso papel como indutor no uso de tecnologias ultrapassa as fronteiras urbanas. A inteligência no uso dos dados é hoje um divisor de águas entre a competitividade em todos os setores e não seria diferente no agronegócio nacional. Essa nova frente do Parque será fundamental para estimular ainda mais o surgimento de novas empresas e soluções para o desenvolvimento do país”, explica Marcelo Nunes, diretor de desenvolvimento de negócios do Parque Tecnológico.

1ª Feira da Gastronomia Artesanal

Na ocasião, o Parque receberá a 1ª Feira da Gastronomia Artesanal, com a participação de cerca de 40 produtores da região que vão expor itens, como queijos, embutidos, geleias e outros itens artesanais. Os chefs Bel Coelho, do Clandestino e do Cuia Café, e Rodrigo Oliveira, do Mocotó, participarão de painéis realizados ao longo do dia.

A entrada é gratuita e as inscrições devem ser feitas pelo link