Com uma programação de fôlego, Pindamonhangaba recebe mostra de teatro protagonizada por mulheres

Espetáculos e oficinas têm entrada gratuita; durante o evento haverá a Feira Coletivo no Campo com área de alimentação, intervenções e escambos artísticos

Com uma programação pulsante e de fôlego, a cidade de Pindamonhangaba (SP), conhecida por sua vocação às artes da cena, recebe a “Mostra Solo, mas não só – mulheres em rede”, de 29 de maio a 2 de junho próximo, que assume, nesta terceira edição, o subtítulo “Vozes do interior”.

Durante cinco dias, serão realizadas oito apresentações de solos teatrais idealizadas exclusivamente por mulheres no Teatro Galpão (sete delas com acessibilidade em LIBRAS). Haverá também uma residência artística com a participação de artistas de todo o Brasil em um processo imersivo voltado ao treinamento de atrizes, a escrita performativa e a criação de ações/programas performáticos. E ainda quatro ações formativas (oficinas),abertas para todos os interessados de Pindamonhangaba, além de festas, encontros, e muita arte e cultura.

Em todos os dias, público e artistas poderão conferir a Feira Coletivo no Campo em frente ao Teatro Galpão, das 18h às 22h, com área de alimentação, escambos artísticos, intervenções, gerando um ponto de encontro e de convivência no intervalo entre os espetáculos.

Na abertura e encerramento do evento, haverá apresentações de artistas e grupos locais de samba, maracatu, tambor de crioula, teatro e dança, proporcionando o intercâmbio entre mulheres artistas que atuam, produzem e criam, contribuindo para o trânsito entre as maneiras de agir e pensar a cultura no cenário atual.

“A realização desta terceira edição visa criar um ambiente de diálogo, trocas e aprendizado, valorizando a diversidade do Vale do Paraíba em um intercâmbio cultural que fortalece o protagonismo feminino nas artes, a descentralização de ações culturais no estado de São Paulo, além de fomentar a economia criativa que circula em Pindamonhangaba”, destaca a coordenação do evento, integrada por Cynthia Margareth (Aflorar Cultura), Laila Gama (Severina Cia. de Teatro), Natália Sá (Casa Patcho) e Suellen Leal (Grupo Parahyba Rio Mulher e Bicho Voador Arte e Cultura).

O festival, contemplado pelo Edital 21/2023 da Lei Paulo Gustavo no Estado de São Paulo, tem apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba, Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Conheça os espetáculos

A Mostra trará a diversidade de trajetórias e saberes de mulheres (cis e trans), que colocam em cena suas memórias e sonhos, convidando o público a um olhar sensível e generoso para essa troca de vivências.

O evento reúne espetáculos convidados e selecionados pela curadoria, vindos de São José dos Campos, Taubaté e Jacareí. Pindamonhangaba, conhecida nas artes pelo Festival Nacional do Teatro – Feste, realizado anualmente, será agora vitrine dessa diversidade de estilos e linguagens.

Entre as montagens, a atriz Ana Cristina Colla, do Lume Teatro, traz “SerEstando Mulheres”: uma história “dançada” pela protagonista, com momentos distintos do seu caminhar de atriz e mulher no Lume Teatro.

Em “Raiz”, Greice Barros, do Núcleo Produções Cultura e Desenvolvimento, produz sentidos e experiências poéticas, que evocam a ancestralidade das nossas raízes – território, ritual, memória e futuro.

O solo musical “Querência”, de Suellen Leal, do Bicho Voador Arte e Cultura, atravessa os temas da memória, do sonho, da infância, do tempo e da finitude da vida.

A atriz e produtora Cynthia Margareth, da Aflorar Cultura, apresenta “4,5,4,3… Um Passo Por Vez”. Em cena, se desmonta em camadas, trazendo à tona os vários ofícios e fases da menina à mulher que se lança ao mundo.

“O Manual de Como Encontrar um Bom Partido”, de Priscila Senegalho, da Trupe do Fuxico de Jacareí, promove, com humor, música e reflexões, o empoderamento feminino e a quebra de padrões sociais.

A emblemática intérprete Billie Holiday (1915-1959) é revisitada no monólogo musical “Aqui Jazz Billie”, com Renata Baptista, do Núcleo Ágora de Taubaté.

A atriz brasileira, Lélia Abramo (1911-2004), com forte atuação nas artes e na militância política, tem sua história apresentada por Andreia Barros, da Cia. Teatro da Cidade, de São José dos Campos, com o espetáculo “No Palco com Lélia Abramo”.

A ditadura da estética é tema do espetáculo “Olívia”, com Dani Majzoub, da Cia Casa de Palhaça, de São José dos Campos. A protagonista resolve entrar na academia ‘’Smart Finos’’ para realizar seu grande sonho: participar da competição de cordas e saltos.

Solo fértil

A “Mostra Solo, mas não só – Mulheres em Rede” é um festival itinerante de colaboração entre multiartistas que promove o intercâmbio em atuação, produção e criação, assim como contribui para o trânsito entre as maneiras de agir e pensar a cultura no cenário atual.

Em sua origem, durante o período da pandemia mundial, foi um dos mais importantes canais de compartilhamentos e trocas de experiências férteis das artes da cena. Buscou consolidar a troca constante de forma colaborativa envolvendo artistas que se dedicam desde a idealização à realização do projeto, transitando por todas as funções dos bastidores à cena.

Já na segunda edição, realizada em Curitiba (PR) com o subtítulo “Mulheres em Rede”, contou com uma ficha técnica integralmente composta por mulheres, que transitaram por diversas funções, da produção à construção do evento, complementando as equipes dos espetáculos e atividades da programação. Nesta terceira edição, destaca a arte das mulheres do Vale do Paraíba e recebe o subtítulo de “Vozes do Interior”.

Programação

“Mostra Solo, mas não só – mulheres em rede – Vozes do interior”

29/05 – QUARTA

Teatro Galp ão

19h: Abertura da Mostra

20h: Espetáculo SerEstando Mulheres, com Ana Cristina Colla (Lume Teatro) – acessível em LIBRAS

21h: Abertura da Mostra (segunda parte)

30/05 – QUINTA

Palacete 10 de Julho

14h às 17h: Oficina “O palco é delas – workshop para cenas solos”, com Dani Majzoub (Cia. Casa de Palhaça)

Teatro Galp ão

18h às 22h – Feira Coletivo no Campo em frente ao Teatro Galpão

18h: Espetáculo “O Manual de Como Encontrar um Bom Partido”, com Priscila Senegalho (Trupe do Fuxico) – acessível em LIBRAS

21h: Espetáculo “Aqui Jazz Billie”, com Renata Baptista (Núcleo Ágora) – acessível em LIBRAS

31/05 – SEXTA

Palacete 10 de Julho

14h às 17h: Oficina “Sonoridade do negro espiritual”, com Renata Baptista

Teatro Galp ão

18h às 22h – Feira Coletivo no Campo em frente ao Teatro Galpão

18h: Espetáculo “No Palco com Lélia Abramo”, com Andreia Barros (Cia Teatro da Cidade) – acessível em LIBRAS

21h: Espetáculo “Olívia”, com Dani Majzoub (Cia Casa de Palhaça) – acessível em LIBRAS

01/06 – SÁBADO

Palacete 10 de Julho

14h às 17h: Oficina “Criação de cenas a partir das linguagens narrativa e Teatro Nô”, com Andreia Barros (Cia Teatro da Cidade) – acessível em LIBRAS

Teatro Galp ão

18h às 22h – Feira Coletivo no Campo em frente ao Teatro Galpão

18h: Espetáculo “Raiz”, com Greice Barros

21h: Espetáculo “Querência”, com Suellen Leal (Bicho Voador Arte e Cultura) – acessível em LIBRAS

02/06 – DOMINGO

Palacete 10 de Julho

14h às 17h: Oficina “Malabarismo Financeiro”, com Priscila Senegalho (Trupe do Fuxico) – acessível em LIBRAS

Teatro Galp ão

18h às 22h – Feira Coletivo no Campo em frente ao Teatro Galpão

18h: Espetáculo “4, 5, 4, 3… Um passo por vez”, com Cynthia Margareth (Aflorar Cultura) – acessível em LIBRAS

19h: Cortejo e festa de encerramento da Mostra

LOCAIS DAS ATIVIDADES

ESPETÁCULOS – TEATRO GALPÃO

Rua Jadir Figueira, 2750 – Parque das Nações – Pindamonhangaba

Espaço possui acessibilidade física e intérprete de LIBRAS

AÇÕES FORMATIVAS – PALACETE 10 DE JULHO

Rua Deputado Claro César, esquina com a Rua Marechal Deodoro – Pindamonhangaba

Espaço possui acessibilidade física

INSCRIÇÕES PARA AS OFICINAS: HTTPS://LINKTR.EE/MOSTRASOLOMASNAOSO

FICHA TÉCNICA

Idealização, Direção e Coordenação Geral: Laila Gama, Cynthia Margareth, Natalia Sá e Suellen Leal

Coordenação Técnica: Karen Mezza

Coordenação Administrativa e Financeira: Giselle Bastos

Coordenação Pedagógica da Residência Artística: Érika Cunha (Matula teatro)

Artista convidada: Ana Cristina Colla (Lume Teatro)

Direção e produção das ações paralelas (performances, abertura e encerramento da Mostra): G.U.I.A

Equipe de Produção: Alana Marcondes, Alice Mogadouro, Eduardo Lourenço, Julia Guimarães, Náshara Silveira e Sami Ferreira

Identidade Visual e Artes Gráficas: Cris de Paulo

Mídias Sociais: Bruna Pinto

Registro audiovisual: Barbara Piredda, Bruna Pinto, Raissa Fernanda e Thayna Jasmini

Registro fotográfico: Pétala Rodrigues

Assessoria de imprensa: Boas Histórias Comunicação

Assessoria, Produção de Ações de Acessibilidade e Interpretação em Libras: Isabel Ribeiro, Mara Assunção e Simone Vechio

Produção Geral: Aflorar Cultura, Bicho Voador – Arte e Cultura, Casa Patchô, Parayba Rio Mulher e Cia Severina de Teatro.

Apoio: Secretaria de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba, Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Realização: Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal

Redes sociais: @mostrasolomasnaoso