Após 3 anos, procissão luminosa de Nossa Senhora de Fátima é retomada em São José dos Campos*

A tradicional procissão luminosa de Nossa Senhora de Fátima será retomada em São José dos Campos após três anos. O cortejo acontecerá no sábado, dia 13 de maio, a partir das 18h, com saída do Sanatório Maria Imaculada (Rua Major Antônio Domingues, 244 – Centro).

“Estamos muito felizes com a retomada dessa tradição. Vamos fazer uma linda procissão este ano. Tragam suas velas”, disse a Irmã Ivonete Ribeiro do Amaral.

Nossa Senhora de Fátima

Os participantes seguirão a pé até a Capela de Nossa Senhora de Fátima (Praça Nossa Senhora de Fátima, 2 – Jd. Esplanada), onde haverá missa campal, às 19h, e coroação de Nossa Senhora.

A procissão luminosa foi cancelada nos anos anteriores, em função da pandemia. Em 2022, a imagem de Nossa Senhora foi conduzida de carro pelas Irmãs Pequenas Missionárias até a Capela.

Devoção

A devoção a Nossa Senhora de Fátima nasceu em 1917, na região de Fátima, Portugal, atravessou o tempo e chegou rapidamente a todos os continentes e países.

Nossa Senhora apareceu para três crianças analfabetas, que pastoreavam ovelhas da família. Foram seis aparições, todo dia 13, de maio a outubro de 1917.

A partir de então, milhões de pessoas começaram a procurar Nossa Senhora de Fátima.

Procissão luminosa de Nossa Senhora de Fátima