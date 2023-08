Embraer expõe os jatos Phenom 300E e Praetor 600 na LABACE 2023 em São Paulo

A Embraer participa da Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE) 2023, feira internacional de aviação executiva que ocorre entre os dias 8 e 10 de agosto, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A empresa vai mostrar o Phenom 300E, o jato leve mais vendido no mundo por 11 anos consecutivos, e o Praetor 600, o jato mais revolucionário e tecnologicamente avançado no segmento de porte supermédio.

Jornalistas credenciados poderão visitar o interior das aeronaves na quarta-feira (9) e quinta-feira (10) das 11h00 às 12h00 (antes da abertura do evento).

A Embraer chega ao evento mais importante da aviação executiva na América Latina em um momento de forte demanda pelos seus jatos executivos, refletida na carteira de pedidos (backlog) até 2025. Além da intensa atividade de vendas e crescimento contínuo, a empresa também intensifica seus esforços em sustentabilidade para atingir as metas ESG, incluindo a neutralidade de carbono em suas operações até 2040, emissões líquidas zero da aviação até 2050 e uso de 100% de fontes de energias renováveis até 2030.

A empresa continua a aumentar o uso de Combustível Sustentável de Aviação (SAF), incluindo em sua unidade em Melbourne, na Flórida, Estados Unidos e investe no desenvolvimento de tecnologias alternativas de propulsão de baixa ou zero emissão, como eletrificação, eletricidade híbrida e hidrogênio.

Além disso, o Centro de Serviços da Embraer em Sorocaba, interior de São Paulo, foi reconhecido como o melhor FBO no Brasil, de acordo com a Pesquisa FBO 2023, feita pela publicação especializada Aviation International News. O FBO, que tem um centro de excelência em suporte de aeronaves, ocupa o primeiro lugar na pesquisa por cinco anos consecutivos. As instalações oferecem um serviço de excelência e alta conveniência, com certificação das autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos, Europa e Brasil. A Embraer Serviços & Suporte também é reconhecida como uma das melhores empresas pela Pesquisa de Suporte de Produtos da AIN bem como na Corporate Aircraft Product Support Survey da ProPilot.

Embraer

Foto:Richard Maneen

Phenom 300E

O Phenom 300E é o jato single-pilot mais rápido e de maior alcance, com velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e reservas IFR da NBAA. Com o melhor desempenho de subida e de pista em sua classe, o Phenom 300E custa menos para operar e manter do que seus pares. A aeronave é capaz de voar a 45.000 pés (13.716 metros), impulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1 com 3.478 libras de empuxo cada. O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o Embraer DNA Design e seu compartimento de bagagem está entre os maiores de sua categoria. As maiores janelas da classe oferecem iluminação natural abundante na cabine, bem como no banheiro privativo. O conforto dos assentos, com reclinação e capacidade de movimento total, é reforçado pela melhor pressurização entre os jatos leves (altitude máxima da cabine de 6.600 pés). O Phenom 300E possui zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, um guarda-roupa e refreshment center, opções de comunicação de voz e dados e um sistema de entretenimento.

O cockpit amigável para o piloto permite uma operação de piloto único e oferece o avançado Prodigy Touch Flight Deck, baseado na aclamada suíte de aviônicos Garmin 3000. As características incorporadas das aeronaves de uma classe acima incluem reabastecimento de ponto único, um lavatório com serviço externo e uma escada de entrada semelhante à de jatos maiores.

Jatos Praetor

O Praetor 500 e o Praetor 600, ambos tendo sido homologados pela FAA, EASA e ANAC menos de um ano depois de terem sido anunciados na NBAA-BACE 2018, são os jatos executivos tecnologicamente mais avançados de suas categorias. O Praetor 500 ultrapassou as metas de certificação, obtendo um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. O Praetor 500 é o jato médio de maior alcance – e mais veloz, capaz de voos sem paradas entre o extremo sudeste e extremo noroeste da América do Norte, a exemplo de Miami a Seattle ou de Los Angeles a Nova York. Seu irmão, o Praetor 600, é o jato supermédio de maior alcance do mundo, capaz de voos sem paradas entre Paris e Nova York ou de São Paulo a Miami. Com quatro passageiros a bordo e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem alcance intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km).

O Embraer DNA Design eloquentemente explora cada dimensão da cabine de passageiros dos jatos Praetor, que têm altura de 1,83m, piso plano, granito e manutenção do lavabo a vácuo, na mesma aeronave. Os recursos exclusivos, como a tecnologia de redução de turbulência e a mais baixa altitude de cabine com 5.800 pés (1.768 m), numa cabine muito silenciosa, têm elevado os padrões de experiência do cliente em ambas as categorias de jatos médios e supermédios. O maior compartimento de bagagem nas duas categorias é complementado por um generoso armário dentro de um lavabo traseiro privativo completo.

A tecnologia avançada na cabine de passageiros é outra característica do Embraer DNA Design, começando pelo Upper Tech Panel, um painel que exibe informações de voo e oferece recursos de gerenciamento de cabine também disponíveis em dispositivos pessoais por meio da tecnologia Honeywell Ovation Select. Conectividade de alta capacidade e de alta velocidade para todos a bordo estão disponíveis por meio de banda Ka da Viasat, com velocidades de até 20 Mbps e capacidade para streaming de vídeo, outro recurso exclusivo em jatos médios na indústria.



Foto:Richard Maneen

Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o mundo de viagens aéreas privadas sob medida do futuro, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor – ao mesmo tempo que incorpora práticas sustentáveis ​​e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 50 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam tecnologia, desempenho e conforto inovadores. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EV, que oferece a experiência da aviação executiva em sua forma mais pura; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido dos últimos onze anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, que com o melhor alcance de voo da classe, são os jatos executivos de médio e super médio porte mais revolucionários e tecnologicamente avançados, capazes de cruzar continentes e oceanos, respectivamente. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma forte e ágil rede de suporte ao cliente, que é a melhor em serviços do setor. Para obter mais informações, visite executive.embraer.com.