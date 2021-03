Nova Cipasa lança dois empreendimentos no Pará e Bahia, com VGV de R$ 85,3 milhões

Plano da companhia para este ano prevê R$ 350 milhões em lançamentos em 2021

Com dois novos lançamentos – no Pará e Bahia – e a revitalização de um terceiro empreendimento, também na Bahia, a Nova Cipasa dá largada ao plano de investimentos de 2021. Os dois novos loteamentos urbanísticos somam um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 85,3 milhões, e um investimento de R$ 10 milhões para obras de melhorias. Presente em 21 estados, a Nova Cipasa projeta um total de R$ 350 milhões em novos lançamentos para este ano e R$ 2,5 bilhões até 2026.

Uma das maiores desenvolvedoras de projetos urbano do País, a Nova Cipasa já está presente na cidade paraense, com o Alvorá Parauapebas, com 1,1 mil totalmente vendidos. O Reserva Alvorá Villagio, segundo empreendimento na cidade, terá VGV de 25,3 milhões e 440 unidades a partir de 200 metros quadrados. Parauapebas foi escolhida para o primeiro lançamento do ano pela velocidade de crescimento da cidade – com um dos maiores Produto Interno Bruto (PIB) per capta do país -, e pelo bom momento do mercado imobiliário nacional, que tem passado incólume à crise. As obras no Alvorá Villagio já foram iniciadas e encontra-se em estágio avançado, com previsão de entrega em 24 meses.

Bahia

Em abril, a Nova Cipasa lança a segunda fase do Vívea Camaçari, cidade de mesmo nome na Bahia. Com 228 unidades, o novo empreendimento terá VGV de R60 milhões. Toda infra-estrutura do empreendimento foi concluída em 2018, e já está pronto para entrega.

Ano de retomada

O Diretor-Executivo da Nova Cipasa, Rogério Riquelme, explica que 2021 será um ano marcante para a Nova Cipasa, após o período de mudanças consolidadas pela nova gestão, que resultaram na retomada de lançamentos no final de 2020, com dois empreendimentos em Porto Alegre.

Neste primeiro trimestre, além dos dois lançamentos, a companhia está iniciando o projeto de revitalização do Verana Reserva Imperial, na cidade de Vitória da Conquista (BA), colocando o empreendimento no radar local de novas oportunidades de negócio. Em abril, a Nova Cipasa vai começar uma obra de construção de um sistema subterrâneo para o empreendimento o Cidade de Camaçari, com investimento de R$ 10 milhões.

Pará

Na cidade, o grupo apostou em obras de infraestrutura e revitalização completa dos espaços de compartilhamento do condomínio, oferecendo lotes comerciais de 845m 2 e residenciais a partir de 360m 2 que integram conceito, design, sustentabilidade e condições de alto padrão agora também com opções diversificadas de lazer em uma localização privilegiada.

O Diretor-Executivo da Nova Cipasa conta que o cenário atual é de um mercado aquecido, com baixa histórica na taxa de juros, facilidades de crédito e a alta na busca por residências e apartamentos, principalmente com área externa, impulsionada por uma nova lógica de consumo e necessidades, frente à pandemia.

“A tendência é de expansão das vendas, com oportunidades vantajosas para o segmento e também para as pessoas que buscam um imóvel – o que será revertido em dinamismo para a economia dos locais onde estão situados os empreendimentos”, afirma.

Com o mercado aquecido e novas tendências de moradia, a empresa prevê lançamentos e alavancada nos negócios. A automatização de processos, a utilização de drones nas obras, a redução de poluentes, o uso de energia limpa e renovável nos projetos e tecnologia de modelagem de informação da construção já são realidade na Nova Cipasa, e o intuito é que a evolução não esteja apenas nos acabamentos, mas na força transformadora de empreendimentos ajustados ao estilo de vida dos moradores.

NOVA CIPASA



Presente em mais de 21 estados e somando 30 mil lotes vendidos, a Nova Cipasa é referência no desenvolvimento de projetos urbanos. A empresa reorganizou o processo de vendas, implantando assinatura digital para trabalhar com total agilidade nos contratos, fator importante neste momento de pandemia, e se aproximou dos clientes para atendimento personalizado às demandas.

A Nova Cipasa também está investindo em projetos que fortaleçam o crescimento profissional e pessoal dos parceiros – como é o caso do projeto Cipasa Academy, que apresenta lives para os corretores com conteúdo gratuito e expertise de grandes autoridades do mercado imobiliário. Todas as atividades podem ser acompanhadas pelo Instagram @cipasaurb.