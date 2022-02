Alimentos para o verão: o que consumir em dias mais quentes?

A escolha de um cardápio para o verão deve incluir a conservação dos alimentos para garantia de sua qualidade

Quando o verão chega, o nosso apetite sofre uma alteração bastante significativa, em razão do calor intenso. Com a preocupação em manter a boa saúde, algumas medidas alimentares devem ser adotadas, como hidratação e refeições leves, inclusive os cuidados na conservação de verduras, legumes e frutas. O consumo diário de baixas calorias auxilia na digestão, evita o cansaço e a sonolência, até mesmo a desidratação, assim como uma dieta balanceada e a escolha de produtos de qualidade certamente farão que esse período seja de bem-estar.

Com algumas dicas, podemos elaborar um cardápio de verão que atenda nossas necessidades diárias, como, por exemplo: consumir frutas como melancia, abacaxi e laranja in natura ou como suco, pois são ricas em líquidos que auxiliam no processo de hidratação. Elabore saladas com verduras e legumes variados, como alface, rúcula, agrião, escarola, tomate, milho, ervilha e cenoura, pois trazem saciedade, sem contar que são alimentos leves. A inclusão de uma fonte de proteína também é bem interessante. Vale a pena investir em um filé de frango grelhado ou em um tofu, que pode ser defumado, além de evitar as carnes vermelhas e gordurosas, que são consideradas de difícil digestão. E que tal incluir uma sopa fria? A de tomate bem temperada é uma excelente opção.

Alguns alimentos devem ser evitados ou diminuir o consumo, principalmente as frituras e os pratos considerados pesados, como a feijoada, por exemplo. O foco deve ser na hidratação: tomar bastante água, água de coco e sucos naturais – até mesmo o sorvete com base de leite pode ser substituído pelo de frutas. O verão é convidativo para os passeios ao ar livre; portanto, quando for à praia ou ao parque, tenha muito cuidado ao adquirir produtos alimentícios. Observe sempre a aparência e a higienização dos mesmos. Sugere-se levar os alimentos de casa, devidamente embalados e conservados em recipientes térmicos. Dessa forma, garante-se a manutenção da qualidade dos alimentos.

A conservação dos alimentos em casa, principalmente frutas, verduras e legumes, deve ser feita sempre conforme as instruções dos fabricantes de refrigeradores. Inclusive, alguns modelos, como geladeira inverse, possuem compartimentos específicos para que esses produtos tenham maior tempo de durabilidade, além da praticidade para visualizá-los. Lembre-se de ter muita atenção no momento das compras dos alimentos nas feiras e nos supermercados; procure focar na qualidade, já que consumir produtos deteriorados pode causar sérios danos à saúde.

Foto:istock