Coop expande seus serviços para o aplicativo iFood

Como forma de reforçar ainda mais o pilar de conveniência da marca e ampliar sua presença nas plataformas digitais, os negócios Coop Supermercado e Coop Drogaria passam a integrar o aplicativo delivery iFood (empresa de tecnologia e referência na América Latina).

A implantação teve início no último dia 25 de janeiro e está acontecendo de forma gradativa. “Na primeira semana de fevereiro, quando estará finalizado o processo, será possível efetuar aquisições pelo aplicativo iFood nas lojas da Coop Supermercado de Piracicaba, São José dos Campos (Santana), Sorocaba (Árvore Grande) e Tatuí (Onze de Agosto)”, informa Maria de Lourdes Moreno, gerente de Inovação da rede.

Já o negócio Coop Drogaria estará disponível em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, além das cidades de São Paulo, Piracicaba, Sorocaba, Itu, Catanduva, Presidente Prudente, Jacareí, Guarulhos, Cotia, Limeira e São José dos Campos.

Segundo Milton Santana, gerente de Negócios, a expansão dos serviços para o iFood proporciona mais opções de canais para o público adquirir os produtos Coop. “É mais praticidade e agilidade na palma da mão e qualquer pessoa pode acessar, sem restrições, basta apenas ter o aplicativo instalado no celular”, explica.

Serviços próprios

A Coop também tem o serviço Coop Entrega, que já atende mais de 30 mil CEPs (Código de Endereçamento Postal) nas 10 cidades onde atua com supermercado, envolvendo o ABC e o interior de São Paulo. O negócio Drogaria também conta com a praticidade do Coop Entrega, que opera por meio do telefone 3003-2080, válido para todas as regiões atendidas pela Coop. Outro serviço que oferece comodidade aos usuários é o Coop Retira, hoje em operação em algumas unidades do ABC e do interior.

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Site: https://www.portalcoop.com.br