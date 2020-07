Petrobras apresenta iniciativas tecnológicas na primeira edição digital da Campus Party

Palestras mostram adaptação ao novo contexto global e ações de combate à Covid-19. Festival é totalmente online, gratuito e aberto ao público

A Petrobras estará presente no maior festival de inovação aberta e tecnologia do mundo, a Campus Party Digital Edition. A companhia apresentará exemplos de soluções que combinam inovação, ciência e tecnologia, abordando o papel da transformação digital nos negócios no atual cenário, ações da frente tecnológica de combate à Covid-19 e contribuições para a sociedade, além da aplicação de análise inteligente de vídeo para a segurança das operações.

Campus Party Digital Edition

Pela primeira vez realizada de forma totalmente online e aberta gratuitamente ao público em geral, a Campus Party Digital Edition traz como tema Let’s Reboot the World. Serão 24 horas de programação diária, com milhões de Campuseiros conectados em suas próprias casas em diversos países, trabalhando em soluções para “reiniciar o mundo”.

No dia 10/7, às 15h, o diretor de Transformação Digital e Inovação da Petrobras, Nicolas Simone, vai apresentar no principal Palco Global do evento o tema The world stood still. How do we “startup” the new normal. Abordando o cenário atual, ele falará sobre como utilizar a tecnologia e a inovação para lidar com as mudanças no mundo, aumentar a resiliência e superar desafios, além de iniciativas em andamento na própria companhia. A apresentação será feita em inglês, com legendagem instantânea para o português.

Petrobras

No mesmo dia, também às 15h, o líder da frente científica de combate ao coronavírus na Petrobras, Antônio Vicente, gerente de Tecnologia de Produtos do Centro de Pesquisas da companhia (Cenpes), vai falar sobre “Ações de tecnologia da Petrobras em combate à Covid-19” no espaço virtual Living Better. Antônio destacará os resultados obtidos pela Estrutura Científica de Resposta (ECR) criada pela Petrobras para gerar soluções tecnológicas que auxiliem no combate à pandemia.

No sábado (11/7), às 16h, o consultor Hardy Leonardo Pinto, do Cenpes, falará sobre Video analytics no monitoramento de riscos de segurança, meio ambiente e saúde no espaço virtual Work Life. A palestra vai mostrar como uma das iniciativas com a tecnologia de análise inteligente de vídeo foi aplicada para aumentar a segurança nos ambientes de trabalho da Petrobras em terra e no mar.

Campus Party 2020

A programação completa da Campus Party 2020 pode ser conferida em brasil.campus-party.org. É necessário preencher um cadastro para ter acesso às palestras.