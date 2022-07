O Boticário inaugura em São Paulo, segunda loja da marca, com projeto-piloto de produtos a granel de Match, linha de cuidados capilares da marca

O teste se inicia em maio e lança a venda de linhas Match no Rio de Janeiro e, em seguida passa por fase de avaliação em endereços na cidade de São Paulo.

O Boticário estruturou um plano-teste com duração inicial de 12 meses, em que disponibiliza a venda a granel de produtos de duas linhas de Match, marca de cuidados capilares, em lojas selecionadas. Com o objetivo de priorizar questões voltadas à experiência do consumidor na hora da compra, o Grupo Boticário inova com modelo nacional de venda de itens relacionados a beleza. O projeto, que teve início no dia 12 de maio, tendo primeira unidade localizada na loja do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, chega em junho à São Paulo, na loja do Shopping Bourbon.

Match

Foram escolhidos para o projeto-piloto tratamentos de brilho e força para os cabelos da marca Match, compostos por shampoo e condicionador, que estarão disponíveis nas volumetrias de 250 g e 400 g com o melhor custo-benefício para o consumidor, que terá uma economia final de 16% a 23%, em comparação aos formatos convencionais da marca. O processo para fazer parte desse novo projeto e adquirir esses produtos é bem simples e prático. Nas lojas selecionadas do Boticário, basta escolher a linha de Match de sua preferência, optar por abastecer com 250 g ou 400 g do produto escolhido, que será envasado em frasco 100% reciclável.

A última etapa desse ciclo se dá pela reciclagem da embalagem usada, que precisa ser substituída por uma nova, pois, de acordo com legislação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não é permitido usar a mesma embalagem trazida pelo consumidor para refilar o conteúdo. Tendo em vista que o projeto-piloto busca incentivar também o descarte consciente e com responsabilidade, o Grupo Boticário disponibiliza estações de devolução de qualquer embalagem usada para a reciclagem em suas lojas, resultando, consecutivamente, em menos lixo para o meio ambiente e buscando um consumo ecológico desde a compra até o ciclo final do recipiente.

“Inovar é parte do DNA do Boticário. Procuramos nos adiantar às necessidades dos nossos consumidores. Dessa forma, investimos em novos formatos de produtos, novas embalagens, sempre visando à melhor experiência. No caso desse projeto, oferecer a possibilidade de um custo menor e uma compra mais assertiva com a escolha da volumetria, é sem dúvida um diferencial. Nesse sentido, ampliamos a ação com a loja de São Paulo”, finaliza Paulo Roseiro, Diretor-executivo de Categorias Beauty do Boticário.

O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação — seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

