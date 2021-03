COOP apresenta novidades na área financeira

A conveniência é um dos atributos que fazem parte do dia a dia da Coop. Por isso, a área financeira Coop Facilita está com novidades na linha de seus produtos e serviços. Uma delas é a campanha inédita do serviço de plano odontológico OdontoPrev, pois quem contratar os Planos Rubi ou Safira no período de 8 a 31 de março, terá cobertura de clareamento em gel sem custo adicional, obedecendo apenas a carência de 180 dias.

“Um clareamento custa em média R$ 650,00 enquanto o Plano Rubi tem um investimento mensal de R$ 35,90 e o Safira, R$ 49,90. Outra grande facilidade é a contratação online do serviço odontológico por meio do portal Coop”, explica a coordenadora Alexsandra Amorim.

Coop Facilita

A área Coop Facilita também ampliou as opções de cartões-presente (gift cards) e agora os valores são variáveis, permitindo aos cooperados e clientes escolherem entre R$ 10,00 e R$ 500,00. Entre as várias opções de cartões que podem ser utilizados para presentear estão Vinho, Chá de bebê, Churrasco, Combustível, Cesta Básica, Dia dos Namorados, Mães e Páscoa.

O presenteado pode utilizar o valor em qualquer loja do supermercado ou drogaria Coop no prazo de até seis meses, a contar do dia da ativação feita pelo comprador no caixa da loja. Os cartões-presente são encontrados nos displays distribuídos pelas lojas junto aos demais produtos digitais, como games, filmes, cursos, músicas e serviços.

Neste momento de pandemia, o produto também é uma excelente alternativa para ajudar famílias em vulnerabilidade social e até instituições beneficentes, permitindo que cada um escolha os produtos que necessita, seja no supermercado ou na drogaria. Outra facilidade é o Coop Card, voltado para as empresas, as quais podem substituir as cestas básicas físicas por cartões pré-pagos com o valor que desejar.

Coop

Atualmente, a Coop é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 895 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos e 97 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercados, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 63 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade.