Embraer e Porsche anunciam colaboração em projeto para criar edição limitada “Duet”

Duas empresas globais na vanguarda da tecnologia e inovação, Embraer e Porsche colaboraram para criar o projeto Duet, edições limitadas da aeronave Embraer Phenom 300E e do Porsche 911 Turbo S. Ambas reconhecidas por sua engenharia, desempenho e design de classe mundial, a Embraer e a Porsche produzirão apenas dez pares de jatos executivos e carros esportivos, proporcionando uma experiência verdadeiramente contínua desde a estrada até as nuvens, pela primeira vez na história.

Duet

“O Duet é um pacote exclusivo desenvolvido em uma colaboração de design com a Porsche. Essa combinação rara e refinada estará disponível somente desta vez, por meio dessa parceria exclusiva”, disse Michael Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “Sempre buscando oferecer a melhor experiência ao cliente, estamos reunindo duas das marcas mais notáveis ​​nas indústrias aeroespacial e automotiva, agrupando empresas que são referência na produção de carros esportivos e no mercado de jatos leves, mais uma vez provando que não seguimos simplesmente as tendências – nós as criamos.”

O Duet traz o melhor do Phenom 300E e do 911 Turbo S em perfeita harmonia. O jato executivo “single-pilot” mais rápido e de maior alcance do mundo, a série Phenom 300, transformou a categoria de jatos leves. Desde seu revolucionário e premiado design de interior, com abundância de espaço na cabine e no bagageiro até seus aviônicos altamente intuitivos, a aeronave oferece desempenho incomparável, conforto excepcional e tecnologia líder da categoria, com baixos custos operacionais, atributos anteriormente disponíveis apenas em jatos muito maiores. O 911 é o coração do portfólio de produtos da Porsche e tem uma das tradições mais longas e celebradas da indústria automotiva. O 911 Turbo S é o ápice dos modelos 911 e representa desempenho e usabilidade.

Embraer & Porsche

“A Porsche e a Embraer compartilham uma série de valores comuns”, disse Alexander Fabig, Vice-Presidente da área de Personalização e Clássicos da Porsche AG. “Para essa cooperação, utilizamos o know-how de ambas as marcas para trabalhar em conjunto em um par único de veículos que são igualmente atraentes para o seleto grupo de clientes de jatos e carros esportivos.”



Phenom 300E

Projetado em conjunto, o Duet combina velocidade e estilo, luxo e potência – assinaturas do Phenom 300E e do Porsche 911 Turbo S. O jato executivo de maior sucesso da década (2010-2019) encontra-se com o padrão ouro no mercado de carros esportivos, resultando em um jato e um carro com designs exclusivos, ambos com seu interior personalizado e pintura inspirada um no outro.

“Este é o casamento perfeito entre carro e jato, personificado com o logo exclusivo da colaboração. Este logo combina o requisito aeronáutico de sustentação, representado pelo winglet do Phenom 300E, com o requisito automotivo de aderência à pista, representado pelo spoiler do modelo 911. Para solidificar ainda mais essa parceria simbiótica, o número de registro da aeronave aparece tanto na asa traseira do carro quanto nas laterais da chave”, disse Jay Beever, Vice-Presidente de Design da Embraer.



O logo exclusivo da colaboração está gravado nos encostos de cabeça dos assentos da aeronave e nos encostos de cabeça do carro, bem como nas tampas dos porta-objetos, grades de alto-falantes e próximo à porta principal. Cada par também possui um distintivo especial, representando que aquele modelo é um em apenas dez unidades disponíveis. O cliente terá a opção de selecionar um número entre um e dez para determinar a unidade que representa o seu carro e a sua aeronave.

Para criar uma transição perfeita da aeronave para o carro para esse universo exclusivo de clientes, a inspiração do design da aeronave reflete a do carro e vice-versa. Começando com os assentos, o estilo de costura dos assentos do Phenom 300E foi baseado no do 911 Turbo S. Em ambos veículos os assentos possuem detalhes como costura no acabamento Speed ​​Blue, cobertura de fibra de carbono e até a tira vermelha que no avião representa a localização do colete salva vidas, criando uma conexão compartilhada. No 911 Turbo S, a Porsche introduziu uma combinação única de cores para o volante de forma a combinar com o manche da aeronave e, pela primeira vez, a Porsche colocou um acabamento claro no teto do carro, Chalk Alcantara, outra homenagem à aeronave. Para completar o interior, o relógio do pacote Sport Chrono apresenta o desenho de um horizonte artificial inspirado no painel de instrumentos da aeronave.



A aeronave e o carro compartilham a mesma paleta de cores para pintura externa. Pela primeira vez a Porsche combinou pinturas brilhantes e acetinadas. A parte superior do carro tem acabamento “Platinum Silver Metallic”, fazendo a transição para “Jet Grey Metallic” na parte inferior. Dividindo as duas cores, há algumas faixas feitas em “Brilliant Chrome” e “Speed ​​Blue”. O carro é inteiramente pintado à mão, o que é único neste projeto e reflete o processo de pintura do Phenom 300E. As rodas de liga leve do 911 Turbo S são pintadas em “Platinum Silver Metallic”, usando um revolucionário processo a laser para expor uma subcamada “Speed ​​Blue” nos aros. As entradas de ar do 911 Turbo S são pintadas em “Brillant Chrome” para combinar com os bordos de ataque das naceles da aeronave. As luzes de LED das portas projetam o logo da colaboração Duet no solo, e os frisos das soleiras das portas tem escrito “No Step”, como normalmente visto nas asas dos aviões.

Porsche 911 Turbo S

O exclusivo Duet Porsche 911 Turbo S só pode ser adquirido em conjunto com seu par Phenom 300E. Para marcar a primeira colaboração entre Embraer, Porsche AG e Porsche Design, os clientes da Duet também receberão um conjunto personalizado de malas com o logo da Duet, contendo uma mala de piloto e outras duas malas de mão, bem como uma edição especial do Porsche Design 1919 Globe timer UTC-case de titânio, relógio inspirado no cockpit da aeronave.



Dez pares de edição limitada do dueto estão agora disponíveis para encomenda. As entregas começarão em 2021. Para obter mais informações, visite https://executive.embraer.com/br/pt/duet

Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o futuro da aviação executiva, utilizando inovação, design e tecnologia líderes na indústria – ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis. Como uma empresa global com mais de 50 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de produtos que apresentam desempenho, conforto e tecnologia inovadores. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EV, que oferece a experiência da aviação executiva em sua forma mais pura; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido dos últimos oito anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, que com o melhor alcance de suas categorias, lideram o mercado com as aeronaves mais inovadoras e tecnologicamente avançadas de médio e super-médio porte, capazes de cruzar continentes e oceanos, respectivamente. Todos os dias, os jatos executivos da Embraer operam em todo o mundo apoiados por uma rede de suporte ao cliente forte e ágil, que é referência em toda a indústria. Para obter mais informações, visite www.executive.embraer.com.

Dr. Ing. hack F. Porsche AG e a Porsche Exclusive Manufaktur

Dr. Ing. h.c. A F. Porsche AG, com sede em Stuttgart-Zuffenhausen, é uma das montadoras mais lucrativas do mundo. Em 2019, a Porsche entregou um total de 280.800 veículos dos modelos 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Cayenne, Macan, Panamera e Taycan a seus clientes em todo o mundo – um aumento de dez por cento em relação ao ano anterior. Neste ano, a fabricante de carros esportivos obteve um resultado operacional antes de itens especiais de 4,4 bilhões de euros, um aumento de três por cento. A Porsche tem fábricas em Stuttgart e Leipzig e opera um Centro de Desenvolvimento em Weissach. A empresa possui 35.429 funcionários. A Porsche é sinônimo de inovação, em que muitas tecnologias têm suas origens no automobilismo. A Porsche tem uma abordagem holística para sua responsabilidade empresarial e, portanto, leva em consideração os aspectos econômicos, ecológicos e sociais.



O Porsche Exclusive Manufaktur em Zuffenhausen cria veículos personalizados para seus clientes por meio de uma combinação de perfeição artesanal e alta tecnologia. Funcionários altamente qualificados, com décadas de know-how, dedicam toda a atenção a cada detalhe e aprimoram os veículos por meio de trabalhos manuais. Os especialistas recorrem a uma gama extremamente ampla de opções de personalização visual e técnica para o exterior e interior. Os mais altos padrões em relação ao material e acabamento são atendidos. Junto com os veículos individuais de cada cliente, o Porsche Exclusive Manufaktur também produz pequenas séries e edições limitadas. Aqui, materiais de alta qualidade são combinados com tecnologias de produção modernas para criar um conceito geral harmonioso.