Nubank libera pagamentos no Google Pay

Clientes com celulares Android poderão fazer pagamentos com o Nubank nas funções débito e crédito usando apenas o celular

O Nubank, maior banco digital independente do mundo, anuncia hoje sua chegada ao mundo das carteiras digitais ao disponibilizar pagamentos por meio do Google Pay para seus clientes.

Agora, os clientes do Nubank com celulares Android poderão utilizar o próprio aparelho para realizar compras na função débito ou crédito em qualquer estabelecimento que aceite pagamentos por aproximação, além de em sites e aplicativos que ofereçam a opção.

Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank

“O nosso objetivo é sempre liberar funcionalidades que melhoram a vida da maior quantidade possível de pessoas. No contexto em que vivemos hoje, pagamentos sem contato são cada vez mais importantes e, como a maior parte da nossa base de clientes usa celulares Android, tornamos essa integração uma prioridade”, afirma Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank.

Felipe Cunha, Head de Parcerias do Google Pay para América Latina

“Estamos animados com o anúncio da parceria com o Nubank, algo que era bastante pedido pelos donos de smartphones Android com cartões deles. O Nubank é uma empresa que visa dar a melhor experiência possível para o usuário, algo que casa justamente com a missão do Google Pay de facilitar a vida de nossos usuários, com praticidade e segurança”, completa Felipe Cunha, Head de Parcerias do Google Pay para América Latina.

A integração entre Nubank e Google Pay acontece num momento de grande aceleração na digitalização da vida financeira dos brasileiros, e de um aumento expressivo na utilização de métodos de pagamento sem contato e compras online. Em 2020, o Nubank identificou um crescimento superior a 114% na realização de compras por aproximação – até o início de dezembro, foram aproximadamente 90 milhões de transações sem contato feitas no débito ou no crédito com o cartão roxinho em território nacional.

A alternativa torna também mais prático e seguro realizar compras online com o cartão Nubank. Ao fazer compras em diversos sites e aplicativos que oferecem a opção, bastará selecionar o pagamento via Google Pay e completar a transação com apenas um clique, sem a necessidade de fornecer nenhum dado adicional do cartão ao vendedor. Os dados são criptografados e ficam 100% seguros.

Como cadastrar

Para usar o cartão roxinho do Nubank no Google Pay, basta clicar em “Registrar no Google Pay” no painel presente na tela inicial. O aplicativo mostrará os cartões disponíveis para registro – é possível cadastrar tanto o cartão físico quanto o virtual na carteira digital – e, então, basta digitar a senha de 4 dígitos para confirmar a escolha.

Ao continuar a operação, o cliente será automaticamente transferido para o fluxo de confirmação do Google Pay. Após ler e aceitar todas as condições e termos da carteira, é só clicar em “Continuar” para confirmar o registro do cartão.

Não é preciso ter o app do Google Pay instalado no telefone para a realização do cadastro, ele acontece inteiramente no aplicativo do Nubank.

A funcionalidade começa a ser disponibilizada para os clientes nesta terça-feira e será liberada gradativamente para o restante da base.

Para mais informações sobre a integração com o Google Pay, acesse: http://blog.nubank.com.br/nubank-google-pay

NUBANK

O Nubank foi fundado em 2013 para libertar as pessoas de um sistema financeiro burocrático, lento e ineficiente. Desde então, por meio de tecnologia inovadora e excelente atendimento ao cliente, a empresa vem redefinindo o relacionamento das pessoas com o dinheiro em toda a América Latina. Com operações no Brasil, México e Colômbia, o Nubank é hoje o maior banco digital independente do mundo, reinventando a vida financeira de mais de 34 milhões de clientes.

O Nubank atingiu esse patamar ao oferecer um cartão de crédito sem anuidade, totalmente gerenciado por um aplicativo, hoje usado por cerca de 20 milhões de usuários, e uma conta digital, livre de tarifas, atualmente utilizada por cerca de 30 milhões de brasileiros. O Nubank também oferece empréstimo pessoal transparente e descomplicado, um programa de benefícios com pontos que nunca expiram, uma conta para pequenas e médias empresas e seguro de vida. Em 2020, a empresa anunciou a aquisição da corretora digital Easynvest, uma das primeiras corretoras a oferecer acesso online à Bolsa no Brasil, que possui mais de 1,5 milhão de clientes e R$ 23 bilhões de ativos sob custódia.

O Nubank, ao longo dos sete anos de sua história, levantou mais de US$ 1,2 bilhão com alguns dos investidores de tecnologia mais conhecidos do mundo, Sequoia, DST, Tencent, Tiger, Kaszek, Founders Fund, Dragoneer, TCV, Redpoint, Ribbit, GIC, Whale Rock, Invesco and QED.

O Nubank foi eleito pela revista Forbes como o melhor banco do Brasil — e um dos melhores do mundo — por dois anos seguidos, em 2019 e 2020. Também foi reconhecido pela revista Fast Company como a empresa mais inovadora da América Latina e o “challenger bank” mais valioso pela CB Insights.

Hoje, o Nubank é uma empresa global, com escritórios em São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Durham (Estados Unidos) e Berlim (Alemanha). Foi fundado em 2013 em São Paulo, pelo colombiano David Vélez, e tem como cofundadores a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Wible. Para mais informações, visite www.nubank.com.br.

Google Pay

Lançado no Brasil em 2017, o Google Pay, ou GPay, é uma plataforma que traz simplicidade e rapidez para pagamentos com o Google em qualquer lugar, desde lojas físicas até aplicativos e páginas on-line. Por ele, é possível associar cartões de crédito e débito de 16 bancos parceiros, bilhetes e cartões de embarque, cartões de fidelidade, vale-presentes e muito mais, permitindo que as pessoas usem seus smartphones para fazer compras e realizar pagamentos, com ajuda da tecnologia NFC, de forma segura, contando com as robustas soluções de segurança e criptografia de dados que o Google oferece. Hoje, são mais de 150 milhões de pessoas em 30 países que usam o Google Pay todos os meses.