Escola de desenvolvimento humano lança plataforma inovadora e exclusiva de aprendizado

BiUP promete revolucionar com seu novo sistema de gestão de aprendizagem

Vem aí, no dia 3 de março de 2020 o #MovimentoBiUP, um grande movimento de revolução na forma de aprender e consumir conteúdos de desenvolvimento humano. A startup BiUP, com sede em São José dos Campos, lançará no início do mês uma nova plataforma inovadora e exclusiva para seus alunos, onde estarão concentrados todos seus cursos e treinamentos de forma dinâmica e interativa.

#MovimentoBiUP

A plataforma de aprendizagem – LMS (Learning Management System) adaptou seus conteúdos para o modelo SCORM, onde os conteúdos possuem alto nível de interatividade através de textos, vídeos e exercícios permitindo ao aluno aprender de forma mais rápida e eficiente. Além disso, a plataforma possui um sistema de gamificação, para que o aluno se sinta mais motivado a alcançar seus objetivos.

O acesso será realizado pelo navegador da internet e contará com uma interface totalmente responsiva e interativa, assim poderá ser acessada em qualquer aparelho eletrônico conectado à internet em qualquer lugar do mundo.

Victor Rocha, presidente e fundador da BiUP

Tudo foi pensado para unificar o contato do aluno com os programas, cursos e seminários da escola, com foco no desenvolvimento pessoal e profissional do indivíduo, entregando a melhor experiência com treinamentos já vista. “Nós vendemos sonhos e ajudamos com a realização deles”, disse Victor Rocha, presidente e fundador da BiUP.

BiUP Seja Mais

Para ter acesso à plataforma, basta se matricular diretamente no site da escola: www.biupsejamais.com.br. Fique ligado nas redes sociais da BiUP Seja Mais que o #MovimentoBiUP está chegando para marcar.

BiUP

A BiUP é uma empresa de tecnologia, educação e treinamento de alta performance para adultos que nasceu para desenvolver, transformar e apoiar pessoas com foco em mudança de resultados. Teve sua consolidação em julho de 2020 na cidade de São José dos Campos – SP, com o projeto encabeçado por Victor Rocha, atual presidente do empreendimento, especialista em vendas e com 18 anos de experiência em treinamentos. Além disso, a empresa também é liderada pelos diretores: Raphael Paiva, direção comercial; Guilherme Ferreira, direção operacional; Thiago Portes, direção de expansão; Vanessa Wedekin, direção de produto e desenvolvimento.

Todos os programas de desenvolvimento humano da empresa são pautados em experiências reais e contam com resultados efetivos, além de serem fundamentados em muitos estudos, pesquisas e possuírem a tecnologia como maior aliada.