Nubank disponibiliza Resgate Planejado com rendimentos acima de 100% do CDI para todos os clientes

O Nubank, maior banco digital independente do mundo, começa nesta semana a disponibilizar para todos os clientes da sua conta digital o Resgate Planejado. A funcionalidade, que foi lançada em fase de testes em agosto deste ano, oferece rendimentos acima de 100% do CDI para clientes que escolhem uma data para o resgate de seus depósitos.

CDI

Com o Resgate Planejado o cliente pode optar por resgatar seus recursos em diferentes prazos vinculados a diferentes rendimentos – as taxas podem variam de acordo com as condições de mercado. Não há um valor mínimo para depósitos e as operações podem ser feitas 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, todos os depósitos feitos nesta modalidade tem a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos por CPF de até R$ 250 mil.

Para usar a nova funcionalidade, basta entrar na opção Guardar Dinheiro dentro da conta do Nubank, separar o valor que deseja guardar e escolher a data para resgate entre as opções disponíveis. Os depósitos feitos na conta do Nubank na opção Disponível a qualquer momento continuam rendendo 100% do CDI e têm liquidez diária – ou seja, podem ser movimentados a qualquer momento.

Resgate Planejado

Mais informações estão disponíveis em Resgate Planejado.

NUBANK

O Nubank é o maior banco digital independente do mundo com quase 30 milhões de clientes. A empresa lançou seu primeiro produto em 2014, um cartão de crédito sem anuidade gerenciado inteiramente por um aplicativo móvel. Hoje, o cartão já é usado por 15 milhões de pessoas. Em 2017, o Nubank também lançou seu programa de benefícios, o Nubank Rewards, e sua conta digital, usada atualmente por 26 milhões de brasileiros. Há um ano, a empresa começou a testar seu serviço de empréstimo pessoal e deu os primeiros passos em sua expansão internacional. O Nubank possui escritórios em São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina) e Berlim (Alemanha). Desde a sua fundação, o banco digital levantou mais de US $ 1 bilhão por meio de uma série de rodadas de investimento lideradas por alguns dos mais conhecidos fundos voltados à tecnologia do mundo, como TCV, Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Founders Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital e Tencent. A companhia também foi eleita pela revista Fast Company como a mais inovadora da América Latina em 2019 e a 36ª do mundo no ranking das 50 empresas mais inovadoras. Para mais informações, visite www.nubank.com.br.