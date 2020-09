MRV é eleita a empresa mais inovadora em Construção e Engenharia pelo Anuário Valor Inovação Brasil

Utilização de modernas técnicas construtivas, investimento em pesquisas e a transformação digital são diferenciais que contribuíram para esse reconhecimento

A MRV, plataforma líder em soluções habitacionais, acaba de vencer o prêmio Valor Inovação Brasil 2020, no qual foi considerada campeã na categoria Construção e Engenharia. Em sua sexta edição, a publicação, realizada pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Strategy& – consultoria estratégica da PwC –, elaborou um ranking das empresas mais inovadoras que atuam no país. O estudo é baseado em cinco pilares da cadeia de inovação: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação, resultados obtidos, avaliação do mercado e geração de conhecimento.

Há alguns anos, a MRV tem se posicionado na vanguarda do setor, e iniciativas como a criação de um LAB dentro da sede da empresa para estabelecer uma conexão direta com o ecossistema de inovação, promoção da cultura de inovação e desenvolver projetos e pesquisas, além de ser mantenedor do hub Órbi Conecta, espaço de fomento ao empreendedorismo e interações com startups, são provas disso. Recentemente, a companhia anunciou seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, voltado para desenvolvimentos, testes de novas tecnologias e novos produtos e serviços, que ficará junto ao Centro de Inovação e Tecnologia CIT SENAI FIEMG.

Em seus 40 anos de história, a MRV acumula um histórico robusto de inovações para proporcionar experiências diferenciadas para seus clientes. A empresa é a primeira Construtech de grande porte do mercado brasileiro e seu processo de transformação digital vem consolidando a companhia na chamada indústria 4.0. Com foco principal no cliente, todo o investimento em inovação tem como finalidade proporcionar uma experiência diferenciada para esse público que conta com uma base de mais de 400 mil famílias. Além disso, foi a primeira empresa de seu setor a desenvolver e colocar em funcionamento a maior e mais completa uma plataforma de vendas digital, que possibilita seus clientes realizarem todo o processo de compra de um imóvel digitalmente, tudo de forma 100% online, fácil e segura.

Ao longo de 40 anos de história transformando a vida de milhares de pessoas por meio da casa própria, a MRV, maior construtora da América Latina, se tornou uma plataforma de soluções habitacionais capaz de fornecer a opção de moradia que melhor se adapte ao momento na vida dos brasileiros, seja com a aquisição de apartamentos prontos ou na planta, pela compra de um terreno em loteamentos completamente urbanizados pela Urba, ou mesmo alugando imóveis especialmente pensados, com inúmeros serviços, pela sua startup Luggo, totalmente digital e sem burocracia.