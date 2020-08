Ficar em casa vira tendência e home office ganha destaque no mercado imobiliário

Cresce a procura por imóveis com espaços maiores e mais confortáveis

Sem dúvida o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Nos últimos meses com o isolamento social, as pessoas valorizaram mais a família, o tempo, os amigos e começaram a olhar mais para os seus lares, que passaram a ser uma extensão da vida social e profissional. Trabalhar em casa já é visto como um novo estilo e traz diversos pontos positivos, como ter mais qualidade de vida, flexibilidade, redução de custos e economia de tempo em deslocamentos. Com isso, as pessoas estão buscando imóveis com boa localização, com comércios e outros serviços próximos que não necessitam de transporte.

Home office

Se antes a busca por espaços menores e vivência em espaços compartilhados era uma tendência no mercado imobiliário, nos últimos meses tudo mudou. O consumidor pós-Covid está buscando viver melhor e procura por espaços mais confortáveis, com terraços e áreas externas maiores e um espaço reservado para montar o home office. De acordo com um levantamento da Imovelweb, por exemplo, a procura por imóveis com varanda cresceu 128% comparado ao período de maio deste ano com o mesmo período do ano passado. “Estamos em um momento em que as pessoas preferem ficar em casa e querem conforto e praticidade”, afirma Marlus Doria, diretor da MDGP.

Mercado imobiliário

A tecnologia foi outro ponto que fez a diferença dentro dos lares e os aplicativos ganharam destaques, principalmente os de compras e comidas. “A tecnologia foi a grande responsável por não faltar nada dentro das casas. O uso dos aplicativos dá acesso ao que você quiser, na hora em que precisar. O mesmo vale para as plataformas de streaming, que oferecem entretenimento de qualidade para diversos públicos”, complementa Doria.

Incorporadora oferece flexibilidade na disposição das plantas

Oferecendo um novo jeito de morar, os empreendimentos da MDGP foram pensados para proporcionar aos moradores amplo espaço, área de lazer completa e contato com muito verde. Localizados no bairro Cabral, em uma das regiões mais valorizadas de Curitiba, a MDGP está construindo os empreendimentos Arbo Cabral e o Átman Cabral, que contam com flexibilidade na disposição das plantas, ou seja, os ambientes podem ser readequados conforme a necessidade do morador.

O Arbo Cabral, que tem previsão de entrega até o final de 2020, privilegia a vida dos moradores com uma unidade por andar, espaços amplos e grandes varandas alternadas em disposição triangular. Para garantir a ideia de bem-estar, o empreendimento ainda conta com isolamento térmico e acústico, vidros laminados com PVB acústico, paredes internas em drywall com tratamento acústico, piso aquecido nos banheiros, infraestrutura para ar-condicionado e porta com vedação acústica para barrar a passagem de som e poeira. O edifício foi certificado com o selo condomínio sustentável GBC Brasil Condomínio (Green Building Council).

Já o Átman Cabral, que conta com a assinatura do escritório franco-brasileiro Triptyque Architecture, tem apartamentos espaçosos e áreas comuns para entreter a família, como salão de festas, academia, piscina coberta e aquecida, quadra recreativa, rooftop gourmet, pátio central, bicicletário, playground e brinquedoteca. Além disso, existe um espaço reservado dentro dos apartamentos que podem ser adaptados para serem transformados em home office. O prédio utiliza o uso de materiais que transmitem a sensação de conforto como madeiras, tijolos e muita vegetação, que podem trazer diversos benefícios para o corpo e para a mente, incluindo o controle do estresse.

“Neste tempo que as pessoas estão em casa, a procura por espaços com área verde também aumentou, pois existe o conceito que a natureza melhora a capacidade de foco e deixa o lar ainda mais aconchegante. Os dois empreendimentos contam com o paisagismo do escritório Burle Marx, que segue a ideia de conforto da arquitetura para transmitir bem-estar aos moradores”, comenta Doria.

Átman Cabral Foto:Divulgação

MDGP

