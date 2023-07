COOP torna-se patrocinadora máster do time de basquete de São José dos Campos

Instalada há 40 anos em São José dos Campos com cinco unidades de três negócios, incluindo o seu primeiro atacarejo, e com a geração de mais de 500 empregos diretos na cidade, a Coop tornou-se a nova patrocinadora máster do time de basquete masculino joseense para a temporada 2023/2024.

Com a parceria, a marca será a nova detentora do naming rights do time, que passará a se chamar Coop São José Basketball e que já tem participação garantida no Campeonato Paulista e no NBB. Para esse novo ciclo, o São José trouxe 5 atletas e renovou com outros 5 nomes que disputaram a temporada passada.

Coop São José Basketball

Time e equipe técnica durante a oficialização do patrocínio da Coop-Foto:Guilherme Balconi

O lançamento oficial da parceria, seguido da apresentação do novo elenco de 17 jogadores e da comissão técnica, aconteceu ontem (19 de julho) na loja Coop do Jardim Morumbi, onde estiveram presentes autoridades municipais, encabeçadas pelo prefeito Anderson Farias, pela secretária de Esporte e qualidade de Vida, Kátia Riêra, pelo presidente do São José Desportivo, Dalvi Rosa Moreira, e pelo diretor de Operações e Supply Chain da Coop, Marco Aurélio Prometti.

A Coop sempre enxergou o esporte como ferramenta de formação e transformação social, apoiando vários clubes em sua história de 68 anos de mercado. “Cooperar faz bem e o esporte também. Por isso, acreditamos muito nesta equipe do São José, que possui um histórico forte e vem de uma grande temporada. Tenho certeza que este é apenas o início de uma grande parceria que deverá se perpetuar por muito tempo”, destaca Marco Aurélio Prometti.

Equipe de Marketing da Coop que trabalhou no projeto de patrocínio-Foto: Guilherme Balconi

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

https://www.portalcoop.com.brwww.coopdrogaria.com.br / https://www.coopsupermercado.com.br