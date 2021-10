Viagem internacional: Nova Iorque é o destino mais cotado pelos brasileiros para os feriados de novembro, mostra ViajaNet

Lisboa, em Portugal, também se mantém entre as preferências dos turistas e assume a segunda posição da lista nos feriados de 02 e 15 de novembro

Fazer uma viagem internacional para conhecer cidades famosas, apreciar experiências culinárias, visitar familiares e ter contato com outras culturas é um desejo comum entre os brasileiros. Com a chegada da pandemia, no entanto, os planos de viagem de muitas pessoas tiveram que ser adiados. Agora, em um cenário mais otimista, com o avanço da imunização, reabertura de comércios, fronteiras e pontos turísticos, a confiança dos viajantes aumentou.

É o que apontam os números do recente levantamento do ViajaNet, agência virtual de turismo, que apurou o volume de busca de passagens aéreas para voos internacionais, para o feriado de Finados, celebrado no dia 02 de novembro. A cidade de Nova Iorque é o destino mais procurado pelos viajantes brasileiros (mais de 33% de interesse), que vão viajar de avião no período de 29 de outubro até 03 de novembro.

O destino americano é um dos preferidos, pois oferece muitas opções de pontos turísticos e atrações popularmente conhecidas, como a Estátua da Liberdade, o Central Park, a visada Times Square e o Empire State Building.

Logo na sequência, aparece a cidade de Lisboa, em Portugal, representando 12% da procura, seguido por Cancún, no México, com 4,2%. Miami e Orlando, cidades localizadas na Flórida, também aparecem na lista, com 4,2% e 3,4%, respectivamente, fechando as cinco cidades mais buscadas para o feriado. A seguir, veja a listagem com as oito cidades mais desejadas:

Cidade Volume de busca Nova Iorque 33,4% Lisboa 12% Cancún 4,2% Miami 3,4% Orlando 2,9% Porto 2,9% Newark-Elizabeth 2,7% Paris 2,1%

(Crédito: ViajaNet)

A busca por viagens cresce nos feriados e em datas comemorativas. Isso porque são períodos em que os brasileiros têm mais tempo para programar um roteiro de viagem e explorar mais o local que pretendem visitar. De acordo com o comportamento dos viajantes, é possível apontar também os destinos mais procurados para o feriado da Proclamação da República, que ocorre no dia 15 de novembro.

Até o momento, a cidade de Nova Iorque também lidera, e detém mais de 13% do volume de busca. Na segunda posição, surge Lisboa (12,4%), seguido por Tel Aviv, em Israel (8,0%), Madrid, na Espanha (4,3%) e Buenos Aires, na Argentina (4,3%).

As cidades de Fort Lauderdale, na Flórida, e Istambul, na Turquia, que também não apareceram nas tendências de destinos mais procurados para o feriado anterior, ganham destaque e assumem a sétima e a oitava colocação, respectivamente, para o período de 12 até 16 de novembro.

Já Miami, que está entre os cinco destinos mais buscados para o feriado de Finados, cai para o último lugar, com 3,3% de interesse. Juntas, as dez cidades somam 60,7% do total de destinos mais cotados para viagens de avião ainda em 2021. Confira o ranking completo.

Cidade Volume de busca Nova Iorque 13,4% Lisboa 12,4% Tel Aviv 8% Madrid 4,3% Buenos Aires 4,3% Cancún 4,0% Fort Lauderdale 4,0% Istambul 3,7% Orlando 3,3% Miami 3,3%

(Crédito: ViajaNet)

Foto:iStock