São José goleia o Manthiqueira por 4 a 0 e garante o acesso à Série A3

O São José foi impecável e merecidamente está no Paulistão A3 de 2021. Na tarde deste domingo, o time joseense venceu o Manthiqueira por 2 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pelo jogo de volta das semifinais do Sub-23 Segunda Divisão.

O São José entrou em campo já com uma bela vantagem para garantir o acesso. No confronto de ida o time já havia vencido, de virada, por 2 a 1, em Guaratinguetá. Por isso, poderia até empatar no jogo deste domingo que ainda assim estaria na Série A3 e garantido na final do campeonato deste ano.

O adversário do São José na decisão da Segundona Paulista será o Bandeirante, que na outra semifinal despachou o Grêmio Prudente. O time de Birigui, além de finalista, também garantiu o acesso à Série A3 do ano que vem.

Com bola rolando, o Manthiqueira iniciou a partida pressionando o São José e criou a primeira chance de gol. Logo no primeiro minuto, Miqueias arriscou de fora da área, mas sem direção. Dois minutos depois foi a vez de Elorhan fazer jogada individual e chutar com perigo à meta do goleiro Matheus Lopes.

Contudo, foi o São José que abriu o placar. Aos 11 minutos, Breno dominou, passou pela marcação e chutou na saída do goleiro Giovani. O gol caiu como uma ducha de água fria no Manthiqueira, que ficou mais distante da classificação.

O São José se animou em campo e não demorou para ampliar. Aos 22, Mykaell cobrou escanteio e Neto Alexandre, de cabeça, mandou para as redes. Em desvantagem, o Manthiqueira não teve outra alternativa senão sair para o ataque e antes do intervalo acertou o travessão com Elorham.

No segundo tempo, o São José entrou em campo para controlar a vantagem. Tanto é que diminuiu o ritmo e bloqueou todas as investidas do Manthiqueira. Ainda assim, o time da casa fez o terceiro gol. Aos 26 minutos, Dener Santos foi para a linha de fundo e cruzou para Matheus Morais encher o pé e mandar para as redes.

Com o acesso e a vaga na final já garantidas, o São José ainda teve calma para marcar o quarto gol no Martins Pereira. Aos 30, Lucas Souza saiu em velocidade e foi derrubado dentro da área. Pênalti marcado e convertida por ele mesmo aos 32 minutos, dando números finais ao confronto no Vale do Paraíba.

FICHA TÉCNICA

SÃO JOSÉ 4 X 0 MANTHIQUEIRA

(Ida: Manthiqueira 1 x 2 São José)

Data: 13/12/2020.

Horário: 17h.

Local: Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP).

Árbitro: Paulo Cesar Francisco.

Assistentes: Fernando Afonso Gonçalves de Melo e Patrick André Bardauil.

São José EC

São José: Matheus Lopes; Juninho, Raphael, Joaquim e Pavani; Gustavo Nicola, Mykaell (Bruno Luka) e Neto Alexandre (Meneghel); Santiago (Matheus Morais), Lucas Lima (Lucas Souza) e Breno (Dener Santos).

Técnico: Ricardo Costa.

SÃO JOSÉ EC -Foto: Rodolfo Moreira

Manthiqueira

Manthiqueira: Giovani; Matheuzinho (Júlio), João Victor Esquilo, Vinicius Cachorro e Ruan (Índio); Rodrigo Goiano, Osmar Toró (Douglas) e Matheus Piauí (Lucas Malta); Wendel, Elorhan e Miqueias (Daniel).

Técnico: Augusto Sobrinho.

MANTHIQUEIRA-Foto: Rodolfo Moreira

Gols: Breno, aos 11, e Neto Alexandre, aos 22 minutos do primeiro tempo. Mateus Morais, aos 26, e Lucas Souza, aos 32 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Breno, Lucas Souza e Pavani (São José); Rodrigo, Júlio, Wendel, João Victor Esquilo (Manthiqueira).

Foto: RODOLFO MOREIRA

FPF