Operadoras Turismo da Fé e Senator realizam fretamentos exclusivos para destinos de turismo religioso

A “fé move montanhas”, já diz o ditado popular. E ela também move milhões de turistas. Anualmente, desconsiderando estes tempos pandêmicos, o turismo religioso movimenta mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo, em busca de lugares sagrados. Os deslocamentos aéreos têm a vantagem de proporcionar ganho de tempo para que os viajantes possam aproveitar muito mais. Além de mais rápida, as viagens de avião são, em muitos casos, mais baratas que longos e desconfortáveis deslocamentos por via terrestre.

Aeroporto Internacional de São José dos Campos – Professor Urbano Ernesto Stumpf

Pensando nisso, as operadoras Turismo da Fé e Senator Tour Operator se uniram para levar turistas de várias partes do Brasil a destinos sagrados para o catolicismo. Juntamente com a OMNI Aviation oferecem fretamentos exclusivos com destino ao Aeroporto Internacional de São José dos Campos – Professor Urbano Ernesto Stumpf, no Vale do Paraíba (SP). A aeronave utilizada será o turboélice ATR-42-500, que tem 47 lugares e interliga aeroportos de grande, médio e pequeno porte.

O voo inaugural será no dia 26 de julho, quando a aeronave sairá do Rio de Janeiro rumo a São José dos Campos. O aeroporto paulista foi escolhido porque está a 80 quilômetros do Santuário Nacional de Aparecida, que é o maior Santuário Mariano do mundo. Após a aterrissagem, o avião será “batizado” com jatos d’água e os passageiros serão recepcionados por autoridades e convidados. Em seguida haverá uma rodada de negócios.

Na sequência, além do Rio de Janeiro, os fretamentos também estarão disponíveis para grupos de e para o Distrito Federal via Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek, bem como de e para a capital mineira através do Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha – Carlos Drummond de Andrade. Contudo, diversos outros destinos nacionais estão sendo analisados e serão anunciados em breve.

Carlos Henrique Dezen e Edvaldo Rodrigues – Foto: Divulgação

Serviços e diferenciais exclusivos

As duas operadoras decidiram unir expertises nesse novo produto que irá oferecer pacotes exclusivos aos viajantes. No Brasil, trabalham com grupos de todas as regiões do País com destino ao Santuário de Aparecida, no interior paulista. A proposta é que cada um dos fretamentos seja exclusivo, podendo, inclusive, personalizar a aeronave a pedido da agência de viagem.

Os pacotes incluem 2, 3, 4 ou mais noites de hotel com meia pensão (café da manhã e jantar), transfers de chegada e saída, ingressos para as atrações no Santuário e passeios acompanhados por um guia. A bordo os clientes terão serviço com refeições quentes, bem como receberão uma garrafa de água exclusiva de Aparecida (no formato da santa padroeira do Brasil) e uma nécessaire.

O pacote de 2 noites, partindo do Rio de Janeiro para São José dos Campos com destino a Aparecida sai a partir de R$ 1.499,00, que pode ser pago em até 12 vezes no cartão de crédito.

Turismo da Fé

Atua no setor há vários anos, realizando a integração do turismo religioso, cultural e histórico com os demais segmentos turísticos da região do Vale do Paraíba, que envolve lazer, aventura, contemplação, natureza, rural, gastronomia e compras. Oferece roteiros personalizados de acordo com o objetivo de cada grupo, seja romaria, família ou individual. “Através de uma experiência única, cuidadosamente pensada e planejada, proporcionamos aos nossos clientes, momentos de renovação da fé”, diz Edvaldo Rodrigues, diretor Comercial da Turismo da Fé.

Senator Tour Operator

Fundada em 1993, a Senator sempre atuou com o turismo religioso e também de lazer – nacional e internacional. Oferece serviços privativos e em grupos, sempre com esmero e com um toque especial e exclusivo (tailor made). E no caso das viagens que envolvem a fé, a atenção e o carinho são ainda maiores. “É comum nas viagens de turismo religioso vermos pessoas se emocionando, pedindo e agradecendo graças alcançadas”, conta Carlos Henrique Dezen, diretor geral da Senator.

OMNI Aviation

Criada em março de 2018 e certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), é o braço da aviação comercial da OMNI Táxi Aéreo S.A. No Brasil já transportou mais de 9.550 passageiros – até junho de 2021. A companhia faz parte do Grupo OHI (OMNI Helicopters International) baseada em Portugal e que também opera em países da África no segmento de óleo e gás. Na Europa é coligada à White Airways, que tem uma frota de oito ATR-72, além de outras aeronaves de diferentes portes e modelos, utilizadas no transporte comercial e executivo.

Em território nacional, a OMNI Táxi Aéreo opera com uma frota de 45 helicópteros de médio e grande porte. Atualmente, detém a maior fatia do mercado offshore do País, operando em diferentes localidades.