Noite de emoções encerra o Prêmio Band Inspira Rio 2021

Cerimônia que revelou os vencedores da segunda edição da premiação, com homenagem especial a Gilberto Gil, marcou também a reabertura do Teatro Copacabana Palace

A emoção se fez presente na cerimônia de encerramento da segunda edição do Prêmio Band Inspira Rio, nesta terça-feira, 7. Reunidos no Teatro Copacabana Palace, na zona sul, reaberto depois de mais de 25 anos, finalistas e convidados confraternizaram, em momentos marcados por alegria, afeto, empatia e um pouco de ansiedade pelo anúncio dos vencedores da premiação e pela grande homenagem ao cantor Gilberto Gil, um dos maiores nomes da música brasileira.

Paola Oliveira, Diogo Nogueira, Deborah Colker e Gilberto Gil. Foto: Cristina Granato

Conduzido pelo diretor executivo de jornalismo da Band, Rodolfo Schneider e pela jornalista Glenda Kozlowski, o evento premiou as boas ideias e os exemplos que marcaram o ano. Ao todo foram 11 categorias com três finalistas, cada. Os vencedores foram escolhidos por voto técnico e voto popular.

O evento foi conduzido pela jornalista Glenda Kozlowski e pelo diretor executivo de jornalismo da Band, Rodolfo Schneider. Foto: Cristina Granato

“Mexeu com a minha emoção reabrir as portas do teatro, fechado há 27 anos, para homenagear quem tanto nos inspirou este ano e certamente seguirá inspirando. A Band acredita no país. Tenhamos fé, sejamos otimistas. Vencedores e finalistas, parabéns a todos!”, disse João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, anunciando, ainda, novidades na grade de programação da Band TV em 2022, como a nova temporada da Fórmula 1, e as estreias de Zeca Camargo e Fausto Silva.

Grande homenageado da noite, Gilberto Gil recebeu o prêmio especial de 2021. Eleito imortal na cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras e prestes a completar 80 anos, o cantor é um dos maiores nomes da música popular brasileira. “Só me cabe agradecer, agradecer e agradecer”, disse, emocionado, depois de receber também uma homenagem especial gravada pela atriz Fernanda Montenegro.

Outros destaques ficaram por conta dos vencedores da premiação. O cantor Diogo Nogueira venceu na categoria música, a coreógrafa Debora Colker em cultura e a ginasta Rebeca Andrade no esporte. A CUFA (Central Única das Favelas) foi a ganhadora na categoria responsabilidade social, enquanto a equipe do Porta dos Fundos levou o prêmio de destaque nas redes. À frente da Casa Porto e do Bafo da Prainha, o produtor cultural Raphael Vidal venceu na categoria empreendedorismo.

A empresa Embelleze foi a vencedora na categoria economia. O projeto Parceiros da Educação, na categoria educação, e Laura Góes, 90 anos, que comanda a cozinha da Pousada da Alcobaça, em Petrópolis, venceu na categoria gastronomia. A marca Cosmo Rio levou a melhor na categoria moda. E o Hospital Universitário Pedro Ernesto venceu a categoria saúde e bem-estar.

O encerramento da festa foi marcado pelo encontro histórico de Gilberto Gil e Diogo Nogueira- Foto: Cristina Granato

O encerramento da festa foi marcado pelo encontro histórico de Gilberto Gil e Diogo Nogueira, pela primeira vez juntos no palco, cantando “Aquele Abraço”. Não teve quem deixasse o Teatro Copacabana Palace sem se sentir, de fato, abraçado.

Prêmio Band Inspira Rio