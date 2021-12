Polícia Federal recebe jato E175, da Embraer

Em cerimônia realizada hoje no hangar da Coordenação de Aviação (CAV), em Brasília, a Polícia Federal celebrou a chegada do primeiro de dois jatos E175, que começará a operar em breve no país. O segundo jato do modelo E175 deverá ser entregue à Polícia Federal em 2022.



Polícia Federal

“A introdução do E175, um jato moderno e eficiente, permitirá ampliar ainda mais o escopo das nossas principais missões, como o deslocamento de agentes para operações de combate ao crime organizado, transferência de detentos, movimentação de equipamentos e cargas”, disse o Diretor-Geral da Polícia Federal, Paulo Gustavo Maiurino.



Jatos E175

A parceria entre Embraer e Polícia Federal tem mais de 15 anos, desde a entrada em operação dos dois jatos ERJ 145 a partir de 2006, ambos ainda em operação na Polícia Federal. Assim como as aeronaves atuais, o E175, poderá servir também em apoio às demais forças de segurança do país, sendo um ativo que incrementa não apenas as operações da Polícia Federal, mas de toda a esfera de segurança pública do Governo Federal.



Foto:AUGUSTO GOTTI

Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança

“Estamos orgulhosos com a escolha da Polícia Federal de operar o jato E175, que será a maior aeronave no país utilizada no âmbito da segurança pública, garantindo mais capacidade no transporte de passageiros, cargas, além de aumentar o alcance de voo, o que amplia o leque de missões que a Polícia Federal poderá realizar”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança.



Por se tratar de uma aeronave que operou previamente no Reino Unido antes de ser entregue à Polícia Federal, o E175 passou por inúmeras adequações na OGMA, uma empresa do Grupo Embraer, em Portugal, onde recebeu toda manutenção para retorno à operação, atualização para cumprimento dos requisitos operacionais do Brasil, além de uma nova pintura.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola.

A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda. Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. A

Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.