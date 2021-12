Com challenge no TikTok, Fiat convida público a conhecer o Fiat Pulse

– Campanha desenvolvida pela agência Leo Burnett Tailor Made aposta na interação desde o início do projeto

– Marca incentiva público a compartilhar o que te faz pulsar

– Toda a ação é embalada por solo de bateria, composto com Nath Calan

Lançamento mais aguardado do ano, o Fiat Pulse já nasceu inovador de diversas formas, afinal, foi revelado de maneira inédita na indústria automotiva brasileira, na final do BBB21. Além disso, engajou mais de 380 mil pessoas em uma votação nacional para a escolha do nome. Agora, o novo SUV da marca se prepara para surpreender o mercado novamente com uma estratégia digital que convida o público a contar o que o faz pulsar mais forte.

Fiat Pulse

“O Fiat Pulse nasceu para surpreender, algo que, de fato, cumpre: seja pelas suas funcionalidades ou por toda sua inovação. A campanha do lançamento mais aguardado do ano tinha que estar à altura dele, por isso estamos contemplando diversas iniciativas”, afirma Malu Antonio, gerente de Storytelling and Content Stellantis para a América do Sul.

#challengepulse

Com o #challengepulse lançado no TikTok domingo (5) (veja aqui), a campanha tem formato nativo da rede social com o desafio embalado por um solo de bateria composto por Nath Calan, baterista que também é a personagem principal do filme da peça publicitária.

Além de Nath, a campanha vai contar com um squad de influencers formado por Dora Varela, Ana Flavia Lobo, Carol Soares, Leo Horta, Sheron Menezes, Arielle Macedo e Tadeu Tanouri, seguindo organicamente o estilo do perfil de cada um, que fomentam assuntos como Moda, Esportes Urbanos, Fotografia, Dança e Humor.

TikTok

O desafio se estende para o Instagram, no qual os vídeos serão reproduzidos nos perfis dos participantes e da Fiat. A campanha prepara ainda o lançamento de um filtro gamificado, que permite mais interação com o público. No estilo de jogo, o filtro reconhece o rosto do participante para que ele siga as batidas das baquetas na bateria.

SUV

Com conceito “O SUV que pulsa com você”, a campanha criada pela Leo Burnett Tailor Made apostou na interatividade com o público desde o início do projeto e no conceito de intensidade em todo o desenvolvimento. A estratégia 360º abrange narrativas em social e com influenciadores, game, peças para digital, o filme “Drums” com veiculação nas TVs aberta e fechada, anúncios, spots e diferentes formatos de OOH. https://youtu.be/QR-bNeHdU4M

Filme

O filme traz à tona os principais pilares do carro, como conectividade, segurança, performance e design. Durante o enredo da história, que mostra um homem saindo do escritório e embarcando em seu SUV, entra um solo de bateria que vai ficando mais intenso com o decorrer do filme, ditando cada movimento do carro com cenas que mostram a intensidade da direção, da cidade ou da estrada. O solo de bateria é de autoria da baterista Nath Calan, que também participa do comercial e compôs a trilha especialmente para a campanha. A produção da melodia ficou por conta da Antfood.

Agência Leo Burnett Tailor Made

“Um SUV que se chama Pulse pedia uma campanha pulsante. E foi através de um solo de bateria que ditamos essa intensidade para o lançamento. É como se o carro fosse atraído pelo som de uma baterista enquanto passa por diferentes paisagens e situações, criando uma narrativa intensa que reflete de uma maneira única a personalidade do novo SUV da Fiat. É sobre a sensação que esse carro provoca em quem dirige”, comenta Vinicius Stanzione, VP de Criação da Leo Burnett Tailor Made.

O filme foi produzido pela produtora Saigon e traça um paralelo entre a direção do carro e o estilo de vida do público, trazendo à tona os principais pilares do carro.

“O SUV que pulsa com você”