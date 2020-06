NO DIA DO COOPERATIVISMO, REDE DE SUPERMERCADO REFORÇA SEU COMPROMISSO SOCIAL

A rede de supermercados Coop – Cooperativa de Consumo, em seus 65 anos de existência, sempre colocou em prática os sete princípios cooperativistas que norteiam seu DNA.

Neste ano, ao comemorar mais um Dia Internacional do Cooperativismo, no próximo dia 4 de julho, em plena pandemia, a Coop destaca a intensificação de suas ações de cooperação junto à comunidade onde possui unidades de negócios, seja supermercado, drogaria ou posto de combustível, criando inclusive o programa A hora é de Cooperar, com várias atuações sociais.

Uma de suas primeiras iniciativas foi a doação de 53 toneladas de alimentos e artigos de higiene pessoal e de limpeza aos Fundos Sociais de Solidariedade (FSS) das 10 cidades onde está presente, que atendem famílias em vulnerabilidade social. Para potencializar o volume doado aos FSS, a Coop decidiu abrir as portas de suas lojas de supermercado para arrecadar mais alimentos, iniciativa que foi aprovada pelos cooperados e clientes. Só no mês de maio, foram doadas 8,5 toneladas.

No início do mês de junho, o time de vôlei masculino de Santo André entrou em campo em uma de suas lojas na cidade com uma ação bem sacada que levantou 1,1 tonelada de alimentos para o FSS da cidade. Na doação de dois quilos de alimentos, cooperados ganhavam uma máscara estilizada.

Com a interrupção dos cursos e palestras presenciais e da prática de atividade física nas lojas, a Coop lançou um programa digital, desenvolvido pelas áreas de Marketing e Responsabilidade Social. Um programa criado com o objetivo de levar entretenimento aos lares dos internautas e, também, uma forma de apoiar o isolamento em prol de minimizar os impactos da Covid-19. Tudo isso por meio de uma seleção de vasto conteúdo digital com diversas dicas de atividades para serem realizadas em casa.

Entre os assuntos selecionados estão: seu treino em casa, receitas simples, diversão com as crianças, DIY – faça você mesmo nessa quarentena, organização e planejamento financeiro, momento cuidado próprio, comida divertida para crianças, leituras e faça sua horta em casa, etc. A mais recente ação foi uma parceria com a Cielo, que permitiu a aceitação do cartão virtual da Caixa Econômica Federal de auxílio emergencial como forma de pagamento das compras. Esta solução facilitou muito para os beneficiários, já que não precisam enfrentar longas filas para sacarem o recurso nos bancos, além de reduzirem o risco de contaminação.

A Coop também não esqueceu do seu público interno, que envolve mais de 6 mil colaboradores. Para minimizar o impacto da Covid-19 na qualidade de vida deles, disponibilizou diversas ferramentas, inclusive apoio emocional e social às equipes e familiares, e um cartão-presente no valor de R$ 120,00 para cada colaborador das áreas de operação de seus negócios utilizar em compras na Coop.

Sobre a Coop: considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.

Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios a seus cooperados e à comunidade, a exemplo do ciclo de palestras gratuito; programa de saúde e qualidade de vida; programas educacionais voltados aos estudantes da rede pública e particular e doações para entidades beneficentes das cidades onde conta com unidades de distribuição.