Não é só a idade: cabelo envelhece e necessita de cuidados

A idade chega e os cabelos brancos teimam em aparecer. Para uns, a mudança é natural e vista com bons olhos; para outros, é um filme de terror que afeta a auto-estima de muitas pessoas.Independente da cor dos fios, o cuidado com o envelhecimento do cabelo é sempre pauta nos salões de beleza.

Uma das profissionais que confirmam a situação é a cabeleireira Ana Paula Lima, de São José dos Campos. Há mais de 10 anos na profissão, ela diz estar acostumada com os dilemas vividos por homens e, principalmente, mulheres que buscam “esconder” esse sinal tão visível do envelhecimento.

Mas engana-se quem pensa que o cuidado remete apenas a tintura. “Desejar uma aparência bonita com o passar do tempo é normal, mas não se pode esquecer que utilizar qualquer produto ou ferramenta para fazer a manutenção do cabelo não é a única solução. Cada pessoa tem o cabelo com uma característica”, diz.

Salão Toque de Classe

Entre os cuidados necessários estão a alimentação correta, exercício, evitar o tabagismo e a radiação solar. Ana ainda conta que uma terapia antienvelhecimento capilar ajuda a recuperar a saúde do cabelo de forma mais humanizada com o uso correto de produtos para saúde dos fios e do cabelo. “É fundamental que a pessoa converse com um profissional de beleza e entenda como são os fios do seu cabelo. Nós, da área de beleza, buscamos os agentes ideias para recuperar e rejuvenescer o cabelo”, explica. Proprietária do salão Toque de Classe, no bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos, Ana ainda acrescenta que mesmo que a pessoa não tenha apresentado nenhum sinal de envelhecimento capilar, é sempre melhor desenvolver cuidados com os fios mais cedo.

Cabeleireira Ana Paula Lima