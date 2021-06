Avião Solidário da LATAM transporta duas fêmeas de Sauim-de-Coleira para ajudar a preservar a espécie

O programa da LATAM é um dos destaques da sua estratégia de Sustentabilidade, colocando o transporte aéreo a serviço da sociedade e dos ecossistemas em situações de saúde, preservação ambiental e desastres naturais

A LATAM Cargo, por meio do programa Avião Solidário, realizou nesta quinta (10) o transporte de duas fêmeas de Sauim-de-Coleira, uma espécie de sagui encontrada na Amazônia brasileira categorizada como “criticamente em perigo de extinção”. Os animais foram embarcados em Manaus no voo LA3987, que pousou nesta manhã em São Paulo/Guarulhos. Depois, foram encaminhados para o Zoológico Municipal de Guarulhos (SP).

O transporte gratuito visa ajudar a preservar a espécie e foi realizado em colaboração com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), reforçando o papel socioambiental do Grupo LATAM, previsto em sua audaciosa estratégia de Sustentabilidade. Um dos pilares dessa estratégia da LATAM é o Valor Compartilhado, com destaque para o programa Avião Solidário, que coloca o transporte aéreo a serviço da sociedade e dos ecossistemas em situações de saúde, preservação ambiental e desastres naturais.

Operação requer cuidado logístico

Para este tipo de transporte, a LATAM Cargo, líder do transporte aéreo de cargas no Brasil, utiliza toda a sua experiência logística e a malha aérea da própria LATAM Brasil, que passará por expansão nos próximos meses. Os animais são transportados com todo cuidado e segurança, deixando parte do porão de cargas da aeronave exclusivo para operação, onde uma posição é reservada para o acondicionamento da espécie, sempre visando seu conforto e redução do estresse causado pela viagem.

“Acumulamos experiência e conhecimento no transporte de animais vivos e, graças ao nosso programa Avião Solidário, temos agilidade para atender a este tipo de solicitação do Ibama e de outras instituições no Brasil. É muito gratificante poder usar essa nossa expertise para ser parte da solução e, ainda por cima, reforçar um dos pilares mais importantes da Sustentabilidade para a LATAM, que é o Valor Compartilhado“, afirma Otávio Meneguette, diretor da LATAM Cargo no Brasil.

LATAM Cargo

A parceria entre a LATAM Cargo e o Ibama tem viabilizado o transporte gratuito de animais em perigo de extinção ou em cativeiro ilegal. Em outras ações, o programa Avião Solidário da LATAM transportou peles de tilápia, destinadas ao tratamento de animais, vítimas das queimadas no Pantanal mato-grossense, e material biológico para análise e verificação de presença de doenças.

Avião Solidário e a estratégia de Sustentabilidade do Grupo LATAM

Não por acaso, o programa Avião Solidário é um dos projetos mais importantes do Grupo LATAM em sua ambiciosa estratégia de Sustentabilidade, com compromissos robustos assumidos a partir de 5 de maio de 2021 em quatro pilares: Gestão Ambiental, Economia Circular, Mudança Climática e Valor Compartilhado.

Entre as metas da companhia, está a compensação de 50% das emissões de voos domésticos até 2030, estabelecendo um caminho para ser carbono neutro até 2050; o desenvolvimento de projetos de conservação e reflorestamento de ecossistemas, como a Amazônia, junto com a The Nature Conservancy (TNC); e a eliminação total de plásticos de uso único em 2023, em linha com a meta de resíduo zero para aterros sanitários até 2027. A empresa também está avançando em projetos para a obtenção da certificação IEnvA, Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Avião Solidário

Desde o início da pandemia, o Avião Solidário, que há 9 anos, beneficia a América Latina, por meio da LATAM Cargo, já transportou gratuitamente testes rápidos, medicamentos, máscaras, entre outros itens, beneficiando diretamente diversas localidades no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Argentina. Com o surgimento das vacinas contra a Covid-19, o programa também se colocou à disposição das autoridades para transportá-las gratuitamente dentro destes países.

LATAM

LATAM Airlines Group é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina, com presença em cinco mercados domésticos da região: Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru, além de operações internacionais na América Latina e para a Europa, Estados Unidos e Caribe.

O Grupo possui uma frota de aeronaves Boeing 767, 777, 787, Airbus A321 A320, A320neo e A319. LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colômbia e LATAM Cargo Brasil são as afiliadas de carga do grupo LATAM, que além de terem acesso aos porões de aeronaves de passageiros do grupo, contam com uma frota conjunta de 11 aeronaves cargueiras, que será ampliada gradualmente até totalizar 21 aeronaves cargueiras em 2023.

Operam na malha aérea do grupo LATAM, bem como em rotas internacionais exclusivas para o transporte de cargas; oferecem uma infraestrutura moderna, uma ampla variedade de serviços e opções de atendimento para atender as necessidades dos seus clientes. Para mais informações financeiras, consulte www.latamairlinesgroup.net.

Sauim-de-Coleira