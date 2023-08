COOP aposta no segmento de vinhos premium

Com a proposta de sempre oferecer novidades aos seus cooperados e clientes, a Coop inaugurou a sua entrada na categoria de vinhos premium ao firmar parceria há cerca de três meses com a Importadora Mistral, que atua fortemente no segmento de restaurantes e no varejo supermercadista.

“No momento, disponibilizamos na Coop 26 rótulos importados da Argentina, Chile, Itália e França”, explica o sommelier e vendedor da Mistral, Renato Pujol.

Vinhos premium

E, para apresentar alguns desses vinhos aos cooperados apreciadores da bebida, foi realizada no último dia 24 de agosto mais uma edição da Confraria de Vinhos Coop, na unidade de Diadema. Na ocasião, foram degustados 4 tipos de vinhos (Los Vascos Chardonnay, Alamos Malbec, Catena Cabernet Sauvignon e Saint Felicien Cabernet), harmonizados com queijos Quatá e ravióli da marca Massa Leve.

“Desde a pandemia, o consumo de vinhos vem crescendo no Brasil, mas ainda está muito distante de outros países. Por isso, a Coop visa oferecer por meio dos encontros mensais da Confraria novos conhecimentos e experiências aos nossos cooperados e clientes, sempre reforçando os atributos da marca Coop, que são conveniência, convivência e consciência”, destaca o diretor de Operações Supermercados e Supply Chain da Coop, Marco Aurélio Prometti.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, uma unidade de loja de conveniência em São Bernardo do Campo (Coop Aqui), um atacarejo em São José dos Campos (Meu Atacarejo) e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br