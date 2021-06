Com o passar do tempo, a pós-graduação tem se tornado cada vez mais um grande objetivo dos profissionais, principalmente daqueles que visam reconhecimento no mercado de trabalho e querem criar uma carreira sólida.

Apesar de ser um tema extremamente comum, muitas pessoas ainda possuem inúmeras dúvidas quando o assunto é esse. Dentre as principais dúvidas, com certeza está o questionamento: quem pode fazer pós-graduação? Confira a seguir:

Posso fazer pós-graduação durante a graduação?

Essa é uma pergunta extremamente frequente entre os estudantes que desejam acelerar o processo de formação profissional. No entanto, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), não é possível fazer uma pós-graduação antes de finalizar a graduação.

É necessário possuir um curso de ensino superior para realizar a pós-graduação.

Fiz curso técnico, posso fazer pós-graduação?

O curso técnico é uma formação de nível médio, o MEC exige diploma de ensino superior para realização de pós-graduação, por esse motivo quem possui apenas um curso técnico não pode optar por realizar uma pós-graduação.

Fiz curso tecnólogo, posso fazer pós-graduação?

Sim. Para fazer um curso de especialização, o MEC exige que o profissional possua diploma do ensino superior, a graduação pode ser bacharelado, tecnólogo ou licenciatura.

Os tecnólogos são cursos de nível superior, por isso os profissionais que possuem esse diploma podem sim optar por realizar uma especialização. Com exceção das áreas que exigem bacharelado, o profissional formado em um curso de tecnólogo pode também prestar concursos públicos.

Sou graduado, posso fazer qualquer pós-graduação?

Existem cursos de pós-graduação que aceitam diploma de nível superior de todos os cursos, ou seja, há cursos que podem ser realizados por qualquer profissional graduado, independentemente da área de conhecimento.

Por outro lado, existem áreas específicas onde há necessidade de o profissional possuir diploma de determinada área de conhecimento, isso quer dizer que existem cursos de especialização que são destinados a determinadas áreas e não podem ser realizados por profissionais de outras áreas.

Isso acontece principalmente em áreas como saúde, educação e tecnologia, visto que nessas áreas é necessário que o profissional possua um conhecimento prévio antes de se especializar.

Por exemplo, se você deseja fazer um curso de pós-graduação em educação, é necessário possuir um diploma de graduação na área.

Imagem de Maura Barbulescu por Pixabay