Destination SJC busca mais visibilidade para a atividade turística

O Destination São José dos Campos está trabalhando sem parar para garantir maior visibilidade à atividade turística na cidade e na região.

Aproveitando o ambiente de negócios favorável, Maurício Guisard, presidente da Destination SJC, tem participado de uma série de encontros e eventos para ampliar a visão do turismo e, consequentemente, gerar mais riqueza, para a cidade.

O primeiro deles foi o “Economia do Visitante: O turismo de proximidade no Estado de São Paulo”, no dia 28 de junho, qual Guisard esteve como convidado. O evento debateu, entre outros assuntos, os impactos econômicos e de imagens em destinos, com a presença de nomes como Toni Sando, presidente executivo do São Paulo Convention & Visitors Bureau – Visite São Paulo.

O próximo foi um almoço executivo nesta terça-feira (05), com Sílvio Nascimento, presidente da Embratur, que também foi organizado por Toni Sando, para que os presidentes das entidades pudessem interagir com Nascimento. O evento também contou com a presença de Karisa Nogueira, diretora de marketing da Embratur, e com os demais presidentes dos Convention Bureaus do Estado de São Paulo, membros da Unedestinos.

“O Destination SJC está cada vez mais presente e atuante nos eventos relacionados a atividade turística, de forma que podemos trocar experiências com outros Convention Bureaus e também compartilhar o que já fizemos em tão pouco tempo e nosso modelo inovador DMMO (Destination Marketing Management Organization)”, disse Maurício, que também agendou uma nova conversa com Karisa Nogueira para debater como os órgãos federais podem ajudar na ponte entre outras entidades e órgãos de São José dos Campos.

Entidade sem fins lucrativos, o Destination SJC tem como foco trabalhar pelo desenvolvimento da organização, apresentação e promoção da cidade como um “produto”, criando e promovendo também grandes projetos, com o objetivo de ativar a cadeia de negócios envolvida com o setor. Criado em 2021 por 10 empresários de segmentações ligadas à hospitalidade e entretenimento, o grupo tem atualmente 40 integrantes.