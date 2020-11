Centro de inovação e tecnologia da Nestlé já opera em São José

Já está em funcionamento, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, o Centro de Inovação e Tecnologia da Nestlé. A unidade, inaugurada em outubro passado, está instalada no Centro Empresarial 2.

O objetivo da Nestlé com esta nova estrutura é acelerar a pesquisa e desenvolvimento de inovações dentro do conceito de Connected Factory e de Indústria 4.0.

O local comporta 18 posições de trabalho, sendo 11 para colaboradores da Nestlé e sete vagas rotativas para receber parceiros, fornecedores, pesquisadores, estudantes, entre outros profissionais ligados à área de tecnologia e automação.

Centro de Inovação e Tecnologia da Nestlé

Este é o primeiro centro de inovação da empresa na América Latina. A nova estrutura fica muito próxima à fábrica de Caçapava, planta “lighthouse” da Nestlé, em que são desenvolvidas e testadas soluções tecnológicas que, se aprovadas, seguem para rollout em outras unidades da empresa.

Em 2020, a Nestlé vai investir cerca de R$ 100 milhões para transformação digital industrial no Brasil. No total, serão R$ 340 milhões aplicados nos próximos três anos nessa frente, voltada para o conceito de Indústria 4.0.

Nexus

A chegada da Nestlé ao Parque Tecnológico fortalece o ecossistema e abre oportunidades para as empresas e startups vinculadas. “O Centro valida a importância do programa Nexus Corp (grupo de inovação do Parque Tecnológico), lançado recentemente e que tem como objetivo apoiar e acelerar o processo de inovação por meio de open innovation. Quem ganha é o ecossistema do Nexus e a Nestlé, que agora terá o caminho facilitado para conexões com startups, empresas e universidades na busca de soluções para seus desafios atuais”, diz Alexandre Barros, coordenador do Nexus.

Desafio para startups

Como parte das iniciativas em inovação aberta, a Nestlé também lançou um desafio para startups, com projetos em diversas frentes, como a diminuição de desperdício, reciclagem após o consumo e redução de emissões, a criação de uma aplicação com inteligência artificial para linhas de produção de alimentos e bebida, soluções de personalização em escala, entre outros.

Parque Tecnológico de São José dos Campos

O Parque Tecnológico de São José dos Campos é vinculado à Prefeitura.

A unidade está instalada no Centro Empresarial 2, no Parque Tecnológico – Foto: Divulgação