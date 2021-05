Holambra, em SP, recebe seu primeiro hotel de luxo, bandeira Royal Tulip

Royal Tulip Holambra é o 16º empreendimento do Louvre Hotels Group – Brazil

Em parceria com a BBC – Boulevard Business Incorporações e Construções, a rede Louvre Hotels Group-Brazil anuncia o terceiro hotel da sua bandeira de luxo no país, o Royal Tulip Holambra, localizado em cidade homônima, no interior de São Paulo.

O empreendimento, que tem inauguração prevista para dezembro de 2021, fará parte de um complexo multifuncional chamado Boulevard Holambra, que terá ainda um centro de convenções, apartamentos para moradia e/ou longa permanência, entre outras facilidades.

Estrutura completa de lazer

A proposta do hotel, que ocupará um terreno de 30 mil m², em um dos pontos mais altos e com vista panorâmica da cidade, é ter no mesmo lugar uma estrutura completa para atender a turistas, empresários e moradores. Para isso, o Royal Tulip Holambra vai oferecer três restaurantes (incluindo um na área da piscina) inspirados na gastronomia holandesa e contemporânea, três piscinas (adulto, infantil e outra com raia coberta e aquecida), áreas fitness e kids com monitoria, bicicletários, apartamentos e piscina adaptados para PNE, terraço e estacionamento para hóspedes.

O turista que busca entretenimento e lazer de alto padrão terá também disponíveis serviços de spa, como terapias faciais, relaxantes e detox e spa men, para experiências relaxantes. Para o hóspede que deseja soluções business, o hotel oferece um centro de convenções, com estrutura global para coffee breaks, almoços, jantares, coquetéis, incluindo escritórios virtuais, salas de reuniões e salas multimídia, e estacionamento.

“Levar a bandeira Royal Tulip para uma das cidades mais icônicas e turísticas do interior de São Paulo, apesar da pandemia, demonstra o quanto acreditamos na retomada do turismo brasileiro. O Royal Tulip Holambra estará pronto para atender aos clientes que buscam hospitalidade, excelência e sofisticação nas suas viagens a lazer e/ou trabalho, oferecendo uma opção de hospedagem de luxo diferenciada”, diz o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

Royal Tulip

Royal Tulip é a bandeira de luxo da rede Louvre Hotels Group, que, por sua vez, faz parte do segundo maior grupo de hotelaria do mundo, a Jin Jiang International, com mais de 1 milhão de quartos, divididos em 10 mil hotéis e presente em 120 países, por meio de outras 50 marcas. No Brasil, o Royal Tulip Holambra vai ser o terceiro a atuar com esta bandeira, já que a rede tem duas outras unidades de luxo, localizadas em Brasília e Ribeirão Preto, já consolidadas e na vanguarda do mercado hoteleiro de luxo.

Perspectiva de catalisar turismo regional

A expectativa do lançamento do Royal Tulip Holambra para a cidade é percebida pelo mercado local como bastante positiva. Reconhecida nacional e internacionalmente por sua forte atuação na produção de variedades icônicas de plantas, além de ser responsável por 40% do mercado florista do país, o município recebe 1 milhão de turistas por ano e apresenta um dos melhores índices de qualidade de vida e de segurança do Brasil.

Louvre Hotels Group – Brazil

Empresa do segmento hoteleiro, é subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn no Brasil. A rede atualmente administra 15 hotéis distribuídos em localizações estratégicas por todo o país: Fortaleza, Natal, Maceió, Goiânia, Belo Horizonte, Sete Lagoas (MG), São Paulo, Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Campo dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES) e Brasília (DF), onde detém duas unidades.

