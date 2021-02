Mercado de games cresce 12% e desponta como possibilidade de investimento no Brasil

Receita mundial chegou a 126,6 bilhões de dólares; números promissores foram reflexos da pandemia, aponta especialista

Em 2020, o mercado de games eletrônicos obteve crescimento de 12% de faturamento em relação ao ano anterior, atingindo receita de 126,6 bilhões de dólares. Os números completos são apresentados no novo relatório da SuperData, departamento de análise e pesquisa da Nielsen Games, uma das gigantes da indústria do entretenimento.

O documento aponta que o lockdown, ocasionado pela pandemia da covid-19, foi um dos fatores que impulsionou o consumo de games. Em janeiro e fevereiro, foi registrado aumento de apenas 6%, porém o crescimento significativo de 14% teve início a partir de março, quando a quarentena começou a ser praticada de forma efetiva em todo o mundo.

“Por ser um segmento pensado para as pessoas ficarem dentro de casa, os jogos acabaram sendo um caminho usado por muitos como meio de distração, posicionando o mercado de games como um dos poucos que teve impacto positivo dentro de uma pandemia de escala mundial”, opina Thiago Alves, head of partnerships da equipe de jogos Red Canids.

Games

Quanto ao Brasil, Thiago é categórico em afirmar que o mercado de games no país está longe de seu potencial máximo e necessita de aprimoramentos. Os dados revelam que esta é uma área muito promissora para as empresas fazerem investimentos no setor, aliando as potencialidades oferecidas pelos games com o tipo de serviço/produto que oferecem.

Para se ter uma ideia, recentemente conglomerados da tecnologia como o Google, Amazon e Apple lançaram novas plataformas e aplicaram bilhões no mercado gamer, de olho na mudança estrutural do que o consumidor procura para passar o tempo, uma vez que os jogos são acessíveis e apresentam bom custo benefício.

“Tanto um profissional que quer trabalhar neste segmento quanto uma empresa que deseja conhecer e entender este universo, o momento para investir é agora, porque vai abranger um mercado cheio de oportunidades e um público que consome muito e está cada dia mais integrado”, sugere Alves.

Além de ser patrocinadora do time de eSports Red Canids, o Centro Universitário Internacional Uninter oferece dois cursos para os futuros profissionais que desejam ingressar neste mercado do entretenimento: graduação em Design de Games e especialização em Games e Gamificação na Educação.

“Acho fundamental os jogos serem usados como pilar da educação. Há muitos desenvolvedores criando aplicativos e jogos de caráter educativo, porque hoje as crianças e jovens são capazes de adquirir conhecimento além do modelo tradicional, e a instituição de ensino que está apta para inserir atividades de games, certamente terá um atrativo a mais que trará grande retorno”, defende.