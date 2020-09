Microsoft Flight Simulator é o maior lançamento na história do Xbox Game Pass para PC, com mais de 1 milhão de jogadores até o momento

Flight Simulator é um sucesso no Xbox Game Pass! O simulador de vôo da Microsoft é uma experiência inigualável

O Microsoft Flight Simulator tem uma história rica como a franquia mais antiga da Microsoft, e temos o orgulho de anunciar que estamos comemorando o maior lançamento do simulador em 38 anos.

Há pouco mais de duas semanas, o Microsoft Flight Simulator foi lançado. Graças ao incrível apoio de nossa comunidade de fãs, pilotos, entusiastas e viajantes virtuais, tivemos mais de um milhão de jogadores únicos tomando os céus. Além disso, o simulador já pode ser considerado o maior lançamento na história do Xbox Game Pass para PC (Beta). Em nome de toda a equipe, gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos os fãs que começaram a explorar o mundo e a magia de voar conosco.

É maravilhoso ver as reações da comunidade, que já fez mais de 26 milhões de voos e registrou mais de 1 bilhão de milhas até o momento – o equivalente a voar ao redor do mundo mais de 40 mil vezes. Pense só no que isso significaria em termos de milhas áreas para promoções de operadoras de voo.

Para cada bilhão de milhas, temos o prazer de ver a comunidade curtindo o Microsoft Flight Simulator e ajudando a melhorar a experiência por meio de seus feedbacks. Sem falar em todos que estão dando as boas-vindas e treinando os novos pilotos – que acabaram de conhecer o universo dos simuladores de voo.

O lançamento marca o início de uma jornada para nós, e isso é apenas o começo. Há muito mais por vir em nosso itinerário de voo, incluindo atualizações do mundo, da simulação e futuros DLCs temáticos. O Microsoft Flight Simulator é a passagem de ida e volta para quem já sonhou em voar ou explorar o mundo. O céu está chamando.

