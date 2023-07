Hospital Municipal de São José dos Campos recebe projeto Leiturinhas no Hospital

No dia 24 de julho, às 8h, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence inaugura nas suas instalações uma unidade do projeto Leiturinhas no Hospital, que consiste numa biblioteca lúdica com acervo de 850 novos livros, entre romances, quadrinhos, contos e títulos infantojuvenis de grandes editoras brasileiras, além de 60 jogos e brinquedos educativos. A implantação deste novo ambiente de leitura é uma realização da CEC Brasil com patrocínio da Bayer via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal União e Reconstrução.

O projeto vai contemplar todos os pacientes, desde crianças e jovens até adultos e idosos. O Hospital Municipal é uma referência de tratamento via SUS e atende cerca de mil pessoas diariamente no pronto-socorro, o que resulta numa média de 30 mil por mês. A iniciativa consistiu na revitalização do ambiente com pinturas e aquisição de mesas e cadeiras de leituras, livros, ambientação lúdica e acessibilidade para acolhimento de pacientes e famílias.

“Ter um ambiente que acolha as crianças e que traga aos pais uma ferramenta de redução de estresse, que uma internação naturalmente gera, é maravilhoso. A saúde não é só a recuperação e a superação de uma doença, a saúde é esse conjunto de pequenos cuidados, e tenho absoluta certeza de que esse espaço tão lindo, lúdico e acolhedor que é o Leiturinhas do HM vai conseguir demonstrar a preocupação e o cuidado que temos com nossos pacientes e familiares. É um prazer fazer parte de uma iniciativa tão linda que transforma um momento doloroso que é a internação de uma criança em uma oportunidade de promoção da leitura e de bem-estar emocional”, relata Aretha Amaral, chefe de Divisão dos Núcleos de Políticas de Saúde, Informações e Educação Permanente da instituição.

Hospital Municipal de São José dos Campos

A unidade do Hospital Municipal de São José dos Campos será a segunda do Leiturinhas no Hospital na cidade do interior paulista. A Unidade Básica de Saúde CAPS Infantil também conta com um espaço do projeto, inaugurado em 2021, também com patrocínio da Bayer.

Para Kaline Vânia, diretora da CEC Brasil, “humanizar os hospitais públicos é uma proposta importante para melhoria da qualidade de pacientes de longa duração. No caso de crianças, a criação de estratégias como forma de atenuar o processo de hospitalização decorrente do estresse e ansiedade devido à doença, além do sofrimento físico, procedimentos médicos e rotina hospitalar desgastante, torna-se de fundamental relevância”.

Além da doação de livros e ambientação do espaço, o Leiturinhas no Hospital conta com capacitações em formato online para funcionários do hospital e voluntários sobre a mediação de leituras em hospitais e utilização do espaço (3 horas), contação de histórias e alfabetização (30 horas).

Paula Castro, Diretora Executiva de Sustentabilidade, Segurança, Saúde e Meio Ambiente da Bayer na América Latina, afirma que o aprendizado a partir dos livros contribui para a saúde integral dos pequenos. “Acreditamos que o acesso à leitura possa oferecer momentos de distração, contribuindo para o bem-estar emocional e mental das crianças, tornando sua experiência hospitalar mais positiva e acolhedora. A iniciativa é uma maneira carinhosa de cuidar das nossas crianças e de espalhar sorrisos em meio a tratamentos e recuperações”, conclui.

LEITURINHAS NO HOSPITAL

LEITURINHAS NO HOSPITAL – O projeto Leiturinhas no Hospital nasceu com a missão de humanizar as relações no ambiente hospitalar, promovendo a leitura e o bem-estar dos pacientes de hospitais públicos, por meio do acesso a um espaço de entretenimento, conhecimento e claro, diversão. O projeto pretende, por meio da ludicidade e dos livros, gerar conforto e segurança assistencial aos pacientes e seus acompanhantes, funcionando como espaço integrativo e saudável que estimula a criatividade e o conhecimento.

CEC Brasil

Sobre a CEC Brasil – A CEC Brasil é uma empresa que atua na área de produção cultural, visando o impacto social. Com pilares como educação, saúde e diversidade, a CEC Brasil tem como desafio construir projetos inovadores e desenvolver tecnologia capaz de transformar cenários de comunidades no Brasil e América do Sul. Sua atuação está concentrada em projetos de cultura e saúde, com a publicação de livros que valorizem profissionais da saúde, e criação de espaços e estruturas inovadoras com foco em leitura e formação de novos leitores no Brasil e América do Sul. Conheça mais: https://cecbrasil.com.br/

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas ciências da vida nos setores de agronegócios e saúde. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade. O Brasil é a segunda maior operação da companhia no mundo.

LEITURINHA NO HOSPITAL – São José dos Campos – SP

Onde: Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence

Endereço: R. Saigiro Nakamura, 800 – Vila Industrial

Quando: 24 de julho (segunda-feira)

Horário: 8h