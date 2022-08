APP traz CEO da Kantar IBOPE para palestra gratuita em São José dos Campos

A APP (Associação dos Profissionais de Propaganda) do Vale do Paraíba está com inscrições abertas para uma palestra imperdível. Com o tema “Consumo, Mídia e Publicidade – Fatos e Expectativas”, a CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil, Melissa Vogel, fará sua apresentação no dia 26 de agosto, às 9h30, no Auditório do Ceplade (Bloco 8) da Univap Urbanova.

O evento é gratuito e aberto para profissionais de propaganda, publicidade, marketing, relações-públicas, jornalismo, mercado da comunicação e público em geral.

A palestra trará tendências e perspectivas do consumidor brasileiro, sendo uma oportunidade única para auxiliar na tomada de decisão no planejamento de marketing. “Estamos vivenciando um momento único, de grandes revoluções tecnológicas que impactam diretamente o comportamento dos consumidores. Estes novos hábitos deixam as bases para os comportamentos de amanhã. Compreender como o consumidor pensa, se comporta e escolhe hoje entre o leque de opções disponíveis em mídia e publicidade, nos dá uma importante referência, que nos prepara para a constante evolução destes comportamentos”, comenta Melissa Vogel, CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil.

Melissa Vogel

Conheça a palestrante: Melissa Vogel é CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil e atual Presidente do IAB Brasil. Com mais de 20 anos de experiência em pesquisa e inteligência de mídia, a executiva já ocupou posições de liderança em diferentes áreas da Kantar, como comercial, atendimento ao cliente, desenvolvimento de novos negócios, operações, marketing e produtos, tanto no Brasil quanto na América Latina. Antes de assumir a posição de CEO na Kantar IBOPE Media no Brasil, trabalhou como Diretora Global de Agências da Kantar Media, Diretora Executiva de Multimídia e Country Manager no Panamá.

Melissa é formada em Rádio e TV pela Universidade São Paulo, possui Mestrado em Comunicação de Mercado pela ESPM, Administração pela Fundação Getúlio Vargas e participou do Advanced Management Program pela IESE Business School de Barcelona. Também lecionou Inteligência de Mercado na ESPM. É conselheira consultiva do Conselho Nacional Auto Regulamentação Publicitária (CONAR) e da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP).

APP (Associação dos Profissionais de Propaganda)

A realização do evento é da APP com apoio do Grupo Band Vale e Univap, além do patrocínio de MDX Group e Decoli Midia.

Inscrições pelo link: https://www.even3.com.br/appvale_melissavogel/