Makro inaugura nova loja conceito em São José dos Campos

Rede atacadista traz inovação e amplia oferta de produtos e serviços paro os clientes

A rede Makro Atacadista, do grupo holandês SHV, inaugurua nesta quinta-feira (07/10) sua loja em São José dos Campos. Com 4.500 m2 de área de venda climatizada, maior sortimento de categorias e novas seções, como atendimento personalizado em açougue, padaria e frios. O espaço oferecerá mais de 9 mil produtos para as famílias e comerciantes e uma vasta gama de marca própria — as linhas Aro e outras cinco marcas exclusivas de diversos segmentos.

Foto:Rodolfo Moreira

A unidade, completamente revitalizada e construída com premissas ambientais, marca um novo modelo de loja da rede, que atende às famílias e aos comerciantes. “Estamos trazendo muitas inovações e serviços aos consumidores, para que eles tenham em um só lugar a melhor qualidade, mais agilidade e economia”, afirma Antero de Filippo Junior, CEO do Makro Brasil.

Antero de Filippo Junior, CEO do Makro Brasil-Foto:Rodolfo Moreira

Ao todo, foram investidos RJ 47 milhões na reconstrução da loja, com novos serviços e equipamentos de última geração, locados em manter o alto nível de qualidade dos produtos com maior autossuficiência energética. A loja de São José dos Campos está em processo de certificação ambiental internacional (Leed), com práticas como a gestão de resíduos e energia verde.

Makro São José

O Makro São José também beneficia economicamente a região: além dos funcionários cujos empregos foram preservados durante a reconstrução, gerou 150 novas vagas diretas e indiretas. Também ampliamos o número de funcionários, já que a nova loja contará com áreas e serviços que antes não existiam.

Nova loja conceito

Idealizada para uma nova experiência de compra, a loja traz inovações com diversas áreas õe atendimento como açougue, padaria e frios, além da nova seção de hortifruti — agora com pesagem dos itens direto no caixa —, promovendo agilidade às famílias e comerciantes.

O atendimento também estará mais rápido, com mais caixas e a novidade dos self checkouts, ou autoatendimento, para as compras rápidas do dia a dia. O estacionamento conta com vagas cobertas e espaços exclusivos para os carros elétricos.

Self checkouts ou autoatendimento

Foto:Rodolfo Moreira

Makro Atacadista

“Nossos investimentos são feitos para melhorar cada vez mais a experiência de compra do cliente. Agora, famílias e comerciantes encontram tudo o que precisam em nossa loja, com comodidade, sem abrir mão da economia”, conta Antero. O cliente de São José dos Campos também poderá contar com o Clube de Vantagens Makro, com benefícios exclusivos, e para mais conveniência, a opção da loja online do Makro nos aplicativos parceiros da Lojas Americanas e Supermercado Now.