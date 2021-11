Mais uma vez a Digital Influencer Jéssica Miranda nos surpreende

Na primeira vez, para Comemorar os 10 mil seguidores, ela colocou um outdoor e vários ônibus rodando pela cidade de São José dos Campos.

Agora com a volta dos eventos presenciais, ela foi a 1ª Digital Influencer a ter um espaço próprio para interagir e receber seus seguidores numa feira de grande porte como a Expobeza, que já está na sua 13ª edição. O stand estava com uma decoração incrível, e não para por aí ! Ela levou suas roupas para desapegar, e fez o 1º Desapego da Jeh presencial, uma prática que ela já fazia no seu Instagram em apoio à moda sustentável, desapegando de roupas novas e usadas por um valor simbólico de R$ 5,00 a R$ 50,00.

Expobeza

Quem esteve na Feira se surpreendeu com o tamanho e a decoração do Stand.Jéssica sempre inovando como digital influencer em São José dos Campos.

Foto:Mauro fotopro

Sempre com Empresas que acreditam no seu potencial.

Digital Influencer Jéssica Miranda

Ela falou: Gosto de influenciar e inspirar, meu propósito é levar um sorriso pro rosto das pessoas e provar sempre que se você pode sonhar, você pode realizar ! Muita gratidão a todos os meus amigos, familiares, seguidores e parceiros, sem vocês nada disso seria possível! Fica meu grande agradecimento a todos os profissionais e empresas que estão sempre comigo e confiam e acreditam no meu propósito de influenciar pessoas.

Jéssica Miranda-Foto:Mauro fotopro

1º Desapego da Jeh presencia

E participar de uma feira desse porte, me deu a oportunidade de me aproximar ainda mais dos meus seguidores, e conhecer novas pessoas incríveis.

Também tive a oportunidade de conhecer um projeto lindo, a casa rosa, que faz um trabalho social com mulheres com câncer, recebendo doação de cabelo e fazendo perucas para doar para essas mulheres. Também me aproximou de grandes marcas, além de personalidades e empresários do ramo da beleza que é o nicho de mercado que eu atuo.

Em resumo, a decisão de participar desse evento foi um sucesso e me inspirou a fazer cada vez mais esse tipo de ação! Meu muito obrigada a todos.