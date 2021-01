Pretende trocar de plano? Premiação revela melhor internet banda larga do estado de São Paulo

Encabeçado pelos sites Melhor Plano e Minha Conexão, que comparam planos de internet e telefonia, Prêmio Melhor Plano revelou destaques nas categorias velocidade e satisfação

Quem pretende aproveitar o início do ano para trocar o plano de internet agora já consegue conferir as melhores operadoras do estado segundo quem realmente importa: outros consumidores. Isso porque acaba de ser lançada a terceira edição do Prêmio Melhor Plano, que costuma premiar as operadoras de internet fixa que mais se destacaram nos últimos doze meses — e que merecem atenção do consumidor em 2021.

Mais uma vez, o projeto foi conduzido pelo comparador especializado em telecom Melhor Plano, em parceria com o site Minha Conexão, com foco em testes de velocidade de internet fixa. Para chegar aos premiados apenas no estado de São Paulo, considerou-se mais de 5 milhões de testes de velocidade, bem como cerca de 104 mil opiniões de usuários ao longo do ano passado. Já a nível nacional, o número de testes de qualidade de conexão ultrapassou os 15 milhões, em um período marcado pelo isolamento social e a ampliação das atividades remotas.

Destaques da vez

Para facilitar a tomada de decisão por parte do consumidor, os vencedores foram novamente divididos em três categorias: “melhor velocidade”, “melhor satisfação” e “melhor provedor”. O grande destaque da nova edição veio para a Claro, premiada nos quesitos “velocidade” e “melhor provedor” no território paulista. Já a Connect Fibra foi contemplada como a empresa com maior número de consumidores satisfeitos.

“São duas mudanças interessantes, já que, na edição passada, o título de ‘melhor cidade’ foi assumido pela Tim, enquanto a Vivo recebeu o prêmio de satisfação”, comenta Felipe Byrro, co-fundador do Melhor Plano. “Fazemos questão de que o prêmio seja anual justamente por isso: para que o consumidor confira o que mudou, o que se manteve e se mantenha ciente sobre os nomes bem avaliados no momento”, destaca.

Cidade Velocidade Satisfação Melhor Provedor São Paulo CLARO CLARO TIM Guarulhos CLARO WIINET REDFOX Campinas DESKTOP VIVO DESKTOP São Bernardo do Campo CLARO TOPNETSP VIVO Santo André CLARO PANDA NETWORK VIVO São José dos Campos CLARO VIVO VIVO Osasco VIVO TASS TELECOM VIVO Ribeirão Preto CLARO MAIS WEB CLARO Sorocaba CLARO POXNET CLARO Mauá* VIPBRTELECOM GLOBALNET

Acesse a lista completa de premiados em cada cidade paulista

Em alguns casos (como os marcados com um * acima), pode ser que o usuário se depare com municípios sem uma categoria ou outra. Isso acontece por dois motivos: ou as avaliações foram insuficientes ou não houve interseção de dados entre as categorias de “melhor velocidade” e “maior satisfação” para chegar ao resultado.

Metodologia

A terceira edição do estudo teve como base os testes de velocidade de internet feitos de janeiro a novembro de 2020 no site Minha Conexão, com exceção dos realizados via celular ou tablet. Foram levadas em conta a rapidez da velocidade de download, upload e a satisfação dos usuários com seus provedores. Juntando os dados de todos os estados, estima-se a análise de aproximadamente 15.330.000 milhões de testes, bem como 442 mil avaliações dos consumidores.

Como nas edições que o antecedem, apenas provedores com o mínimo de mil testes de velocidade realizados no período participaram do prêmio. Também foi exigido que eles possuíssem ao menos 3% da amostra dos testes da região avaliada para ter significância estatística.

Quanto às regiões, cada cidade precisou ter, no mínimo, 3 mil testes dentro do período avaliado para ser incluída. Por tal motivo, certos municípios não foram enquadrados pelo ranking, que verificou a insuficiência de testes para chegar a algum dado preciso. A análise contou com algoritmos para filtrar e eliminar fraudes, junto de auditorias manuais para checar possíveis duplicações e a procedência das informações de cada provedor.

Melhor Velocidade: Usou-se a média de velocidade por IP no mês, por provedor em cada cidade. Para concorrer ao prêmio, o operador deveria ter, ao menos mil testes de velocidade ao longo de um ano e registro de testes nos últimos três meses do ano. Em cada região concorrida pelo provedor (nível nacional, estadual e cidades), ele deveria representar, no mínimo, 3% dos testes locais.

Na categoria de “Melhor Velocidade”, foi dado um peso de 90% para o download e 10% para o upload. O download pesou mais por representar melhor a experiência dos consumidores com a internet no dia a dia.

Para chegar ao cálculo do valor de download e upload, foi utilizada uma fórmula estatística para que os resultados ficassem mais precisos. Utilizou-se uma distribuição normal na qual os valores do percentil 10, percentil 50 (também conhecido como mediana) e percentil 90, foram combinados em uma média ponderada usando uma proporção de 1:2:1,respectivamente.

Para garantir que o vencedor a nível estadual tivesse representatividade numérica no estado, o Melhor Plano cruzou os dados da amostra de testes do Minha Conexão com a base de assinantes da Anatel.

Maior Satisfação: Ao utilizar o site Minha Conexão para conferir a velocidade de sua internet, é possível dar uma nota de satisfação de 0 a 5 após o teste. Sendo assim, a participação nesta categoria levou em conta provedores com pelo menos 30 avaliações na cidade ou estado, além de 3% da amostra de avaliações da região em que estivesse concorrendo.

Para evitar possíveis erros de avaliação e supondo que um mesmo usuário poderia mudar sua nota ao longo do tempo, foi considerada a média das notas de avaliação por endereço eletrônico (avaliação feita por IPs diferentes), na cidade em que o provedor foi avaliado.

Melhor Provedor: Avaliação feita a partir da soma dos resultados nas categorias de velocidade e satisfação de cada provedor, considerando seu enquadramento em todos os critérios analisados.

Acesse mais detalhes da metodologia completa do prêmio no site.

