MAIS DE 160 TENISTAS TENTAM VAGA NO IPG OPEN DE TÊNIS

No próximo dia 13 de janeiro encerram-se as inscrições dos tenistas profissionais que pretendem disputar o IPG OPEN DE TÊNIS, que será disputado em Campos do Jordão, de 29 de janeiro a 06 de fevereiro. A busca por pontos no ranking mundial da ITF, a grande meta dos jogadores no início do ano, atraiu o interesse mundial e passa de 160 o número de jogadores que se inscreveram na ITF – International Tennis Federation, de inúmeros países, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Argentina e Brasil, entre outros.

A chave principal do torneio terá 32 jogadores e o torneio oferece premiação de 25 mil dólares. A partir da primeira rodada o jogador já tem direito a uma parcela do prêmio, que aumenta a cada rodada que o jogador ultrapassa, até chegar à final.

IPG OPEN DE TÊNIS

O IPG OPEN DE TÊNIS pertence à série Future e é o primeiro torneio realizado pela promotora do ex-tenista profissional Mauro Menezes, grande campeão que está na história do tênis brasileiro, e seu sócio Douglas Santana. O evento é apresentado pelo banco BV e tem ainda o apoio das empresas Grupo GPS, EGA Solutions e Wilson, e será disputado do Tênis Clube de Campos do Jordão.

Tênis Clube de Campos do Jordão

“Os dias que antecedem a data do término das inscrições gera grande tensão nos jogadores. A gente fica ansioso na expectativa de estar relacionado direto na chave. Vivi isso durante mais de 25 anos e quando a gente recebe a notícia que está relacionado é um grande alívio”, diz Mauro.