Petrosolgas aposta em vagas de emprego para atrair leitores

Site de notícias voltado para o setor offshore, viu sua audiência crescer com a divulgação de vagas

De acordo com o Pnad, só em 2021 o número de desempregados bateu o recorde de 13,5% com os efeitos da pandemia que não parece ter fim e o distanciamento social que tem sido ineficaz em grande parte, contribuíram para esse aumento gigantesco.

Petrosolgas

Em recente entrevista, o fundador e editor do site de notícias Petrosolgas, João Pedro Rodrigues, ressalta que esse cenário atual fez com que o site aumentasse as matérias envolvendo a divulgação de oportunidades no setor offshore (óleo e gás).

Multinacionais do setor, como a Modec, Shell, Petrobras e SBM offshore tem anunciado uma grande quantidade de vagas: “Mesmo com a pandemia essas empresas não pararam de contratar, o que é um ótimo sinal para os profissionais que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. Por dia estamos divulgando de 50 a 100 oportunidades para técnicos, engenheiros e profissionais com ensino médio”

Tendências de mercado

Além do anuncio da vagas de emprego, o site possui uma equipe especializada em economia, indústria e energia renováveis “Percebemos que o setor de energia renovável ( energia solar e eólica tem crescido muito nos últimos anos, mesmo se tratando de uma fonte relativamente cara, muitos brasileiros têm começado a demonstrar interesse por ela, visando reduzir o custo da energia em sua residência, nós aproveitamos a oportunidade e abraçamos esse mercado com matérias diárias que podem impactar a vida do cidadão”