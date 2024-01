Maior bloco de Carnaval de São José realiza sua 5ª edição

KickinTheBloco 2024 conta com atrações como Brilho no Olhar, LeoMinas, Giovana Urano e muito mais!

A próxima edição do KickinTheBloco acontecerá no dia 10 de fevereiro, no estacionamento do Shopping Jardim Oriente. Serão dois blocos no sábado de Carnaval, sendo o primeiro destinado às crianças, das 10h às 13h. E o segundo iniciando às 14h, com classificação para maiores de 18 anos.

A programação, que se encerra às 22h, totaliza dez horas de folia. O evento gratuito conta com grandes nomes do Vale para agitar o trio elétrico, como Brilho No Olhar, LeoMinas, Giovana Urano, MC Cainho, DJ 100 e outras atrações.

Pela primeira vez, o evento oferece atrações para toda a família, com classificação livre até a uma da tarde. Show de palhaços, personagens de TV e pintura facial fazem parte da programação.

Shopping Jardim Oriente

Neste ano, os Abadás devem ser adquiridos de forma antecipada. As vendas são limitadas e teve início no dia 20 de janeiro, no stand do evento (localizado próximo ao Cinépolis, no interior do Shopping Jardim Oriente) ou pelo site: facilitaingressos.com.br

Sobre a trajetória do KickinTheBloco:

Em 2019, o DJ, produtor e idealizador da KickinTheBalde, Leonardo Minas, teve a ideia de realizar um pequeno bloco improvisado na Vila Ema, Zona Central de São José dos Campos, no intuito de reunir apenas os amigos próximos. O sucesso foi instantâneo, e o evento que esperava nem mil pessoas, lotou as ruas do bairro, com mais de 3 mil foliões.

Já em 2020, com uma estrutura maior, o bloco aconteceu na Avenida Anchieta, também localizada na Zona Central da cidade. Desta vez, com trio elétrico e atrações renomadas da região, o KickinTheBloco novamente superou as expectativas e reuniu mais de 20 mil pessoas.

Em respeito aos protocolos estabelecidos durante a pandemia, o evento não foi realizado em 2021. Já em 2022, com a flexibilização das medidas de segurança, foi realizada a 3° edição do KickinTheBloco, em um grande espaço ao ar livre, com a presença de mais de 5 mil pessoas. O local escolhido foi a Arena ADC Parahyba, com shows de Reinaldinho (vocalista do TerraSamba), DJ GM, Talis e Wellington e outros.

Em 2023, atendendo ao pedido do público, o bloco retornou às ruas em uma edição inédita. Parando uma das vias mais movimentadas da cidade, a Via Oeste foi preenchida com mais de 10 mil foliões, que curtiram um dos maiores nomes do axé: a banda Tchakabum, dona dos hits “Onda Onda” e “Dança da Mãozinha” alegraram o público durante toda a tarde!

E este ano, o KickinTheBloco está pronto para realizar um dos melhores blocos ao ar livre da cidade. A expectativa dos idealizadores é de que 5 mil pessoas participem do evento.

Carnaval Solidário

A KickinTheBalde também exerce um papel social importante na realização do bloco. Neste ano de 2024 em parceria com os patrocinadores e a Prefeitura de São José dos Campos, os primeiros 3 mil ingressos serão disponibilizados gratuitamente em troca de quilo de alimento, que serão doados para instituições das comunidades que precisarem.

KickinTheBloco

Confira a grade completa do evento no Instagram @kickinthebalde.

Para mais informações, entre em contato: (12) 99109-0203