Caravanas Iluminadas começam em São José dos Campos

O bom velhinho agora vai espalhar o clima natalino por São José dos Campos!

Na próxima quarta, dia 08, as Caravanas Iluminadas começarão a percorrer os bairros de São José dos Campos. A iniciativa faz parte da campanha Natal Iluminado 2021, realizada pela Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Prefeitura Municipal e Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com patrocínio exclusivo da Construtora Patriani.

Caravanas Iluminadas

As Caravanas Iluminadas acontecerão de 08 a 15 e 17 a 21 de dezembro, percorrendo 9 roteiros diferentes em 9 dias, atravessando mais de 250 bairros com ônibus especialmente decorados com luzes LED, presença do Papai Noel, carro do Corpo de Bombeiros e carros antigos dos Amigos de Carros Antigos e Raridades de São José dos Campos, espalhando o clima natalino por todo o município.

As inscrições para participar dos passeios já estão encerradas e quem conseguiu garantir a sua vaga junto com a equipe do bom velhinho e tem 12 anos ou mais, terão que apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid com as duas doses de vacina e não esquecer de levar um lanche e água.

Embarque

As Caravanas Iluminadas sairão às 19h do Chefe (Centro de Formação do Educador), às 19h. As pessoas que se inscreveram deverão chegar com 40 minutos de antecedência para ter acesso à sala de embarque. Ninguém poderá viajar de pé e o uso de máscara é obrigatório durante todo o percurso.

Itinerários

PERCURSO 1 – 27,2 KM

Dia 08/12

Quarta-feira

Satélite / Bq Eucaliptos / Morumbi

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Rui Barbosa, Av. Sebastião Gualberto, Av. Dr. Mario Galvão, R. Vilaça, R. Francisco Paes, Av. Me. Teresa, R. Luis Jacinto, Av. São João, Av. Jorge Zarur, R Antônio Joaquim de Alvarenga, Av. Cidade Jardim, R. Pedro Tursi, Av. Andrômeda, Av. Iguape, Av. Ouro Fino, R. Campo Belo, Av. Salinas, R. Mauricio Cardoso, R. Gisele Martins, R. Dr. João Batista Nogueira, R. Benedita Cantinho de Moura, R. Benedito Cubas, Av. Artur Antônio dos Santos, Av. Benedito Bento, Av. Dr.João Batista de Souza Soares, Av. Florestan Fernandes, R. Turquia, Av. Dr. Nelson Davila, R. Quinze de Novembro, Av. Tem. Nevio Baracho, Av. Olivo Gomes.

PERCURSO 2 – 15 Km

Dia 09/12

Quinta-feira

Santana / A. Da Ponte / Vl Paiva / A. De Santana/Centro

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Olivo Gomes, Av. Princesa Isabel, R. Manoel Rodrigues de Moraes, Ponte Minas Gerais, R. Audemo Veneziani, Sp – 50, R. João Pedro da Rocha, Av. Rio Buquira, Av. José Amauri Delfino, Estr. Juca de Carvalho, R. Primavera, Av. Joaquim Moreira Avila, Av. José Geraldo Machado, R. Leonildia Dom. Veneziani, Estr. do Jaguari, R. Pedra Alta, Av. Pico das Agulhas Negras, Av. Dr. Numa de Oliveira, Piraquara Club, Ponte Minas Gerais, R. Cap. Elisiário, Av. Rui Barbosa, Av. Eng. Sebastião Gualberto, Av. Dr. Mario Galvão, R. Vilaça, R. Francisco Paes, R. Quinze de Novembro, Av. Tem, Névio Baracho, Av. Olivo Gomes.

PERCURSO 3 – 36,2 Km

Dia 10/12

Sexta-feira

Esplanada / Urbanova / Jd Por do Sol /Jd Das Indústrias /Jd Aquarius / São Dimas

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Rui Barbosa, Av. São José, Av. Me. Teresa, R. Luis Jacinto, R. Borba Gato, Av. Anchieta, Via, Daniel Braun de Oliveira, Av. Linneu de Moura, Av. Shishima Hifumi, (Retorno posto Shell), Av. Shishima Hifumi, Av. Linneu de Moura, Via Oeste, R. Corifeu de Azevedo Marques, R. Estácio José do Nascimento, R. Valdir Gurati, R. Renato Alves da Cunha, R. Corifeu de Azevedo Marques, R. Emilio Marelo, R. Manoel Bosco Ribeiro, Av. Dr. João B. S. Q. Junior, R. Egle Carnevali, R. Das Lobelias, Av. Cassiano Ricardo, Av. Salmão, Av. Alfredo Iguinácio N. Penido, Av. Comendador Vicente de Paula Penido, R Armando de Oliveira Cobra, Av. São João, Av. Me. Paula de São José, Av. Nove de Julho, Av. Paulo Backer, Av. Eng. Francisco José Longo, Av. Dr. João Guilhermino, Av. Dr. Nelson Davila, R. Quinze de Novembro, Av. Tem. Névio Baracho, Av. Olivo Gomes.

PERCURSO 4 – 39,8 Km

Dia 13/12

Segunda-feira

Jd. Paulista/ Jd. Uira/ Res. São Francisco/ Santa Julia/ São Leopoldo/ Pinheirinho dos Palmares/ São Judas Tadeu

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Rui Barbosa, Av. São José, Av. Me. Teresa, R. Dolzani Ricardo, Vd. Raquel Marcondes, R. Genésia B. Tarantino, R. Turmalina, R. Ceci, Av. dos Astronautas, Av. das Saíras, R. Jaburus, Av. Livio Veneziani, Av. Me. Tereza de Calcutá, Av. Robson Custodio Machado, Av. Maria Hipólita de Souza, Av. Laudelino Gonçalves de Miranda, Av. José Ignácio Bicudo, Av. João Rodolfo Castelli, Av. João Maroun Boueri, R. Doze, Av. Três, Av. João Rodolfo Castelli, R. Gov. Valadares, Av. São Jeronimo, Av. São Nicolau, Rod. Tamoios, Av. Dr. Nelson Davila, R. Quinze de Novembro, Av. Tem. Névio Baracho, Av. Olivo Gomes.

PERCURSO 5 – 37,7 Km

Dia 14/12

Terça-feira

Campos De São Jose / Mariana I e II

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Rui Barbosa, Av. Sebastião Gualberto, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Vd. Antônio Bezerra Filho, Av. Pedro Friggi, Av. Tancredo Neves, Estr. do Cajuru, Av. Eduardo Lourenço, Av. Dantas Luiz do Prado, Av. Antônio da Costa Nunes, Av. Dom José Antônio do Couto, Av. Mariana Andrade, Av. Dom José Antônio do Couto, Av, Pres. Tancredo Neves, Av. Pedro Friggi, Marginal Dutra SP, R. Rio Grande do Norte, R Guilherme Alves Limeira, R. Tupã, Av. Pedro Álvares Cabral, Vd. Raquel Marcondes, R. Cel. Moraes, R. Antônio Saes, R. Francisco Raphael, R. Siqueira Campos, Av. Tem. Névio Baracho, Av. Olivo Gomes.

PERCURSO 6 -31,0 Km

Dia 15/12

Quinta-feira

Pq Industrial / 31 De Março / Vale Do Sol/ Jd. Colonial /Jd. Imperial/ Campo dos Alemães

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Rui Barbosa, Av. São José, Av. Me. Teresa, R. Luis Jacinto, R. Francisco Berling, R. Paraibuna, R. Amin Assad, Av. Florestan Fernandes, R. Álvaro Gonçalves Junior, Av. Fortaleza, R. José Cobra, R. Itabaiana, R. Candeias, Estr. do Imperador, R. Conego José Romão da Rosa, R. Luiz Gonzaga Azevedo, Av. Dom Pedro I, R. Ermerentina Carvalho Campos, Edésia Gonçalves Neves, R. Carlos Nunes de Paula, Av. Ângelo Belmiro Pintus, R. Adonias da Silva, R. João Adão, R. Gisele Martins, R. Mauricio Cardoso, Av. Salinas, Av. Perseu, Av. Andrômeda, Marginal Dutra RJ, Av. Mal Henrique Teixeira Lott, Av. Dr. Nelson Davila, R. Quinze de Novembro, Av. Tem. Névio Baracho, Av. Olivo Gomes.

PERCURSO 7 – 31,1 Km

Dia 17/12

Sexta-feira

Jd. Castanheiras / Novo Horizonte/ Jd. Cerejeiras/ Pq. Nova Esperança

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Rui Barbosa, Av. Sebastião Gualberto, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Vd. Antônio Bezerra Filho, Av. Pedro Friggi, Av. Tancredo Neves, Av. Nove de Novembro, R. dos Topografos, R. dos Vidraceiros, R. dos Lavradores, R. 4 de Março, R. Aparecida Santos, Av. Tancredo Neves, Av. Pedro Friggi, Vd. Antônio Bezerra Filho, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Av. Uberaba, Av. Barbacena, Av. João Marson, Av. Sebastião Gualberto, R. Sebastião Felício, Av. Olivo Gomes.

PERCURSO 8 – 32,8 Km

Dia 20/12

Segunda-feira

Santa Inês 1, 2 e 3 / Res. Frei Galvão / Jd. São José II

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Rui Barbosa, Av. Sebastião Gualberto, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Av. General Motors, Vd. Santa Inês, Marginal Dutra RJ, Estr. Dr. Altino Bondensan, Estr. Joel de Paula, R. Danilo Eduardo Rios Ramos, R. Adelaide L. F. Amaral, R. Vergilio Boschetti, Av. das Oliveiras, R. Albenzio Romancini, R. Florival Adalberto Nucci, R. José Cesária Cerqueira, Av. Pedro Domingues Affonso, Av. Alberto Renart, Av. Prof. Milton, Av. Constância da Cunha Paiva, Vd. Santa Inês, Av. General Motors, Av. dos Cegonheiros, Estr. Mun. Martins Guimarães, Av. Barbacena, Av. João Marson, Av. Sebastião Gualberto, R. Sebastião Felício, Av. Olivo Gomes.

PERCURSO 9 -35,1 Km

Dia 21/12

Terça-feira

Res Righi / Galo Branco / Eug. Melo

Trajeto: Tv. Constantino Pintus (Parque da Cidade), Av. Rui Barbosa, Av. Sebastião Gualberto, Av. Pres. Juscelino Kubitschek, Av. General Motors, Av. Marilise Martins dos Santos, R. Sete de Setembro, Av. Antônio Galvão Junior, Av. Geraldo Fernandes da Silva, Av. Antônio Ferreira Vinhas, Av. Benedito Luiz de Medeiros, Av. Dusmenil Santos Fernandes, R. Virgilio Alves de Oliveira, R. Orlando Machado de Araujo, R. José Rodrigues de Melo, R. Barão de Loreto, R. Ambrósio Molina, R. Quinze de Novembro, R. Vinte e Um de Abril, R. Sete de Setembro, Av. Marilise Martins dos Santos, Av. General Motors, Av. dos Cegonheiros, Estr. Mun. Martins Guimarães, Av. Barbacena, Av. João Marson, Av. Sebastião Gualberto, R. Sebastião Felício, Av. Olivo Gomes.

Natal Iluminado

O projeto “Natal Iluminado” é realizado pela Associação Comercial e Industrial, Prefeitura Municipal e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo. O Natal Iluminado 2021 tem patrocínio exclusivo da Construtora Patriani. Realizado a primeira vez em 2017, ele marcou a retomada das festividades de Natal em áreas públicas da cidade e agora está em sua quinta edição. Com o evento, a ACI movimenta a cidade, atrai consumidores para as áreas de grande fluxo do comércio e consolida um novo evento no calendário turístico de São José dos Campos.