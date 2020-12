3 alternativas para decorar um apartamento alugado sem gastar muito

Mudanças estruturais perdem espaço para reformas simples e de baixo custo

Ter um apartamento alugado é uma das soluções de moradia mais comuns, especialmente para quem está juntando dinheiro para financiar a casa própria ou está iniciando a carreira e precisa ter a liberdade de se mudar para um novo endereço de acordo com as propostas de trabalho, por exemplo. Uma das questões mais importantes ao alugar um imóvel é pensar em estratégias para decoração, que devem ser diferentes das mudanças feitas em um apartamento comprado.

Na hora de decorar um imóvel alugado, é importante evitar reformas estruturais e que modifiquem a planta do apartamento. Na maior parte das vezes, é necessário pedir a aprovação da imobiliária para realizar esse tipo de modificação, além de conferir a possibilidade de ser reembolsado pela reforma, o que varia de acordo com a imobiliária. Por conta disso, o morador deve avaliar a real necessidade de uma obra, que pode acabar sendo custosa e demorada. Na hora de procurar um apartamento para alugar, é importante ficar atento às condições da fiação elétrica, encanamento e outros detalhes, para ter certeza de que não será necessário fazer algum reparo do tipo no futuro.

Assim, a melhor alternativa em relação à decoração de um apartamento alugado é pensar em soluções que não dependam de uma reforma, como instalação de móveis com o uso de parafusos e pregos, diferentes pinturas nas paredes e elementos de decoração que possam ser movidos sem grandes problemas. Em relação aos móveis, a dica é dar prioridade para os soltos, que podem ser levados para outro lugar em caso de mudanças. Confira algumas alternativas para decorar um apartamento alugado.

Pintura nos cômodos

Trazer cores para dentro dos cômodos é uma ótima maneira de criar um ambiente com personalidade, com mudanças simples e de baixo custo. É possível criar padrões geométricos nas paredes, pintar as portas de cores diferentes ou até fazer um teto colorido, criando um ambiente aconchegante e com muita personalidade. As opções são várias e fazem toda a diferença no clima do imóvel, podendo destacar uma área do cômodo, dividir um espaço, entre outras coisas. Na hora de devolver o apartamento, entretanto, é importante lembrar de pintar as paredes com a cor original do imóvel.

Floresta urbana

As plantas têm assumido cada vez mais o papel de itens de decoração, garantindo um ambiente aconchegante e cheio de vida. A urban jungle (floresta urbana, em português) é a tendência que consiste em trazer para dentro de casa várias espécies de plantas e flores, dispostas sobre banquinhos de madeira, colocadas em vasos pendentes nas paredes e marcando presença em todos os cômodos, transformando o apartamento em um pedacinho de floresta no meio da cidade. Sem precisar fazer quaisquer mudanças estruturais, o imóvel ganha características completamente novas, que podem ser facilmente transportadas para outro endereço.

Marcenaria inteligente

Na maior parte das vezes, os imóveis alugados não contam com uma metragem muito grande, sendo necessário pensar em maneiras de aproveitar o espaço disponível. A marcenaria inteligente é a melhor forma de garantir que cada cantinho da casa terá utilidade, facilitando o dia a dia. Ainda assim, é necessário lembrar que nem todas as mudanças serão reembolsadas pela imobiliária. Por isso, é importante garantir que os móveis estejam soltos e possam ser desmontados e retirados do apartamento em caso de mudança. Itens planejados podem acabar sendo um pouco mais caros do que móveis já prontos, mas a possibilidade de personalizar o tamanho e o material que será usado fazem com que a alternativa tenha um bom custo-benefício.

Foto:Divulgação