Logitech G Challenge 2020 abre as inscrições no Brasil para seu primeiro torneio totalmente online

Pelo sétimo ano consecutivo, as inscrições para o Logitech G Challenge estão abertas a partir de hoje (06) para aqueles que quiserem competir contra os melhores times de League of Legends (LoL). Além do LoL, serão realizados também torneios para Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), Playerunknow’s Battlegrounds (PUBG) e Project Cars 2, cujas inscrições devem ser abertas entre agosto e outubro.

Logitech G Challenge 2020

No site oficial do Logitech G Challenge 2020 é possível se inscrever nas categorias de interesse e concorrer a mais de R$150 mil em prêmios, tanto em dinheiro quanto em produtos.

Diferente das outras edições, este ano o Logitech G Challenge acontecerá totalmente online e terá suas finais de LoL, CS:GO e PUBG disputadas exclusivamente entre os brasileiros. Os participantes de Project Cars 2 irão brigar por uma vaga no Logitech McLaren G Challenge

Como participar do Logitech McLaren G Challenge

O torneio Logitech McLaren G Challenge será dividido em quatro regiões: América do Norte, América Latina, Europa e Ásia Pacífico. As inscrições para o campeonato serão abertas em outubro de 2020, e no mesmo mês acontecem as partidas qualificatórias. O prêmio do campeão será uma viagem de quatro dias para o Grande Prêmio da Grã Bretanha de F1 em 2021, com acompanhante e mais:

Visita ao centro de tecnologias da McLaren

Aulas de Lando Norris’s

Convite para pilotar um supercarro da McLaren

Experiência VIP no Grande Prêmio da Grã Bretanha de F1 2021

Para mais informações, consulte o site oficial do torneio . Todos os jogos serão transmitidos via canal oficial do Logitech G Challenge na Twitch.

Cronograma completo do torneio:

Campeonato Inscrições Fase Classificatória Playoffs Final LoL De 06/07 a 24/07 De 25 a 26/07 De 01 a 02/08 08/08 CS De 15/08 a 04/09 De 05 a 06/09 De 12 a 13/09 20/09 PUBG De 28/09 a 16/10 De 17 a 18/10 – 23,24 e 25/10 Project Cars 2 De 12/10 a 30/10 31/10 – 01/11

