Tecnologias de todo o Brasil estarão na plataforma da AgroBrasília 2020

Começa hoje a Feira Internacional dos Cerrados – AgroBrasília, que neste ano ocorre em versão digital. Entre as tecnologias da Embrapa apresentadas na feira, estão cultivares de grãos, frutas, hortaliças, forrageiras, sistemas de produção, aplicativos desenvolvidos por 22 centros de pesquisa da Embrapa. Além disso, especialistas da Empresa ministrarão cursos, palestras e debates durante toda a programação, que segue até sexta-feira (10). As tecnologias da Embrapa e de todos os expositores comporão a Vitrine de Tecnologia.

Entre os lançamentos, está a BRS Paranoá, a primeira cultivar de cenoura do mercado nacional desenvolvida e recomendada para o sistema orgânico de produção. A cultivar da Embrapa possui alta resistência à queima-das-folhas, principal doença que afeta a cultura nas regiões produtoras do Brasil. Ela é recomendada para plantio no período do verão, época com condições mais adversas para o plantio da raiz e entressafra das cultivares convencionais plantadas no inverno, o que abre uma janela valiosa de mercado.

Da nova cultivar de gergelim com foco no mercado gourmet ao aplicativo para ajudar o produtor a acompanhar sua produção de leite, a Embrapa apresentará mais de 90 tecnologias que comporão a plataforma do evento e várias serão apresentadas em vídeos – palestras gravadas ou lives (transmissão ao vivo). Veja alguns destaques.

BRS Morena – Embrapa Algodão (PB): nova a cultivar de gergelim com semente de coloração mais escura (marrom avermelhada), proporciona sabor diferenciado para o consumo in natura e para a indústria alimentícia. Com foco no mercado gourmet, a cultivar apresenta alta produtividade de grãos e teor de óleo superior a 50%. O potencial produtivo é de cerca de 1.800 quilos por hectare. Cultivares de soja – Embrapa Cerrados (DF): cultivares desenvolvidas em parceria com a Fundação Cerrados, BRS 5980IPRO, BRS 7380RR e BRS 7581RR, adaptadas a regiões sojícolas do Brasil Central. A primeira é uma cultivar super precoce e com alta produtividade. A BRS 7380RR é uma variedade transgênica de ciclo precoce, resistente ao herbicida glifosato e a algumas espécies de nematoides. Já a BRS 7581RR, lançada na AgroBrasília 2019, tem alto potencial produtivo, ciclo precoce e resistência ao nematoide do cisto.

Sistema de Produção Sustentável de Galinha Caipira (Procap) – Embrapa Cocais (MA): conjunto de medidas básicas para a “organização do quintal” que transforma a atividade em um sistema semi-intensivo a partir da utilização de recursos locais e materiais rústicos existentes na própria propriedade (como palha de babaçu, madeiras roliças, talos de coco babaçu e barro, além de equipamentos alternativos em substituição a comedouros e bebedouros comerciais, barateando o custo da instalação). Inclui manejos alimentar, sanitário, produtivo e reprodutivo diferenciados. A tecnologia já atingiu 18 municípios e mais de 300 famílias.

Tecnologias Embrapa para o saneamento básico rural – Embrapa Instrumentação (SP): soluções simples e de baixo custo, como a Fossa Séptica Biodigestora, o Clorador Embrapa e o Jardim Filtrante, ajudam a cumprir o novo marco legal do saneamento básico do País. As tecnologias são destinadas ao tratamento da água e do esgoto doméstico na área rural.

Curso de Meliponicultura – Embrapa Meio Ambiente (SP): o papel das abelhas sem ferrão como polinizadores alternativos de diversas culturas agrícolas em áreas tropicais e subtropicais, como tomate, morango, macadâmia, café e açaí estão cada vez mais valorizados. Os avanços obtidos em estudos da Embrapa até o momento permitem estabelecer um sistema de produção de colônias de abelhas sem ferrão e também um guia de utilização para oferecer serviços de polinização. A palestra estará disponível na plataforma da AgroBrasília.

Biomaphos – Embrapa Milho e Sorgo (MG): inoculante que promove a solubilização de fosfato para a cultura do milho com microorganismos tropicais do Brasil. Sua ação possibilita o aumento da aquisição do fósforo e da produção da cultura e, em alguns casos, permite a redução da dose da adubação fosfatada a ser utilizada. Foi desenvolvido pela Bioma Indústria, Comércio e Distribuição Ltda. a partir de tecnologia da Embrapa.

Centro de Inteligência e Mercado em Aquicultura (CIAqui) – Embrapa Pesca e Aquicultura (TO): plataforma on-line que disponibiliza informações estratégicas sobre a cadeia produtiva da aquicultura. Entre os conteúdos, há dados sobre: produção nacional (por espécie, por estado e por região); comércio exterior, incluindo números relativos a importações, exportações e preços da tilápia praticados nos Estados Unidos; cotações de preços de pescado praticados na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp); custos de produção. Há ainda material técnico, publicações, notícias e artigos sobre esse segmento do agronegócio.

+ Leite – Embrapa Rondônia (RO): aplicativo para auxiliar no controle de desempenho do rebanho leiteiro. Realiza o diagnóstico produtivo da fazenda leiteira de forma rápida, simples e intuitiva. Em apenas uma visita e após a avaliação do rebanho por um técnico, o + Leite gera o diagnóstico zooténico, a partir de apenas duas informaões: a data do parto ou estágio de lactação e o escore de condição corporal da vaca (ECC). Lançado pela Embrapa Rondônia e em parceria com o Instituto Federal de Rondônia, o aplicativo também gera relatórios com recomendações nutricionais e reprodutivas que auxiliam o produtor na tomada de decisões para incrementar a produtividade e a rentabilidade do rebanho.

Inoculante para braquiária – Embrapa Soja (PR): primeiro produto com potencial para incrementar o capim-braquiária, capaz de gerar um aumento de 15% na produção de biomassa e de 25% no conteúdo total de proteína, em comparação às parcelas que não receberam o produto. “Esses números são excepcionais e podem impactar positivamente a agropecuária”, relata o pesquisador Marco Antonio Nogueira, cuja palestra está disponível na plataforma da AgroBrasília. A tecnologia foi desenvolvida pela Embrapa Soja em parceria com a empresa Total Tecnologia.

Poedeira Colonial Embrapa 051 – Embrapa Suínos e Aves (SC): galinhas especializadas para produção de ovos de mesa de casca marrom. Por serem rústicas, adaptam-se bem aos sistemas diferenciados, menos intensivos (coloniais, orgânicos ou agroecológicos). Tem ótima produção de ovos, longevidade e rusticidade. Iniciam postura às 21 semanas, produção acumulada por ave de cerca de 345 ovos até as 90 semanas de idade. O peso dos ovos é superior a 56g. Ao final do período produtivo, com peso corporal das aves de cerca de 2,4kg, permite bom aproveitamento para o consumo da carne.

A importância do trigo para compor o sistema de produção agrícola no Cerrado – Embrapa Trigo (RS): tema de palestra que apresentará cultivares de trigo desenvolvidas especificamente para a região, como as BRS 254, BRS 264, BRS 394 e BRS 404, desenvolvidas em parceria com a Embrapa Cerrados, além de informações sobre o manejo das principais doenças da cultura. O controle de doenças na cultura do trigo para a região do Centro-Oeste será o tema da palestra pesquisador de Fitopatologia, João Leodato Nunes Maciel, e estará disponível na plataforma da feira.

Plantio de uvas no Cerrado – Embrapa Uva e Vinho (RS): a atividade vem crescendo na região por ser uma alternativa à diversificação da agricultura na região. As condições climáticas favorecem a produção de uvas com características agronômicas e sensoriais competitivas no mercado de uvas in natura e também para a elaboração de sucos e vinhos, com destaque para os empreendimentos de vinhos finos na região.

Durante a Agrobrasília, os visitantes poderão conhecer cultivares desenvolvidas especialmente para o clima brasileiro pelo Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil (https://www.embrapa.br/uva-e-vinho/programa-uvas-do-brasil) que conquistaram produtores de todo o país, especialmente no Semiárido nordestino. Destaque para as uvas de mesa BRS Vitória, uva preta sem sementes com um sabor diferenciado; BRS Isis, de cor vermelha sem sementes com sabor neutro; cultivar BRS Núbia, preta com sementes; e BRS Magna, indicada para a elaboração de sucos.

Embrapa

Acompanhe a AgroBrasília pela plataforma on-line e pela página especial no Portal da Embrapa.

Agrobrasília





Data: 6 a 10 de julho

Onde: digital.agrobrasilia.com.br

www.embrapa.br/agrobrasilia-2020